Уклонился от уплаты налогов более чем на 100 миллионов: нардепа Мялика будут судить
Источник:ГБР
ГБР завершило расследование в отношении члена депутатской группы "За майбутнє" Виктора Мялика. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 100 тысяч гривен.
Теперь народному избраннику грозит штраф в размере от 255 до 425 тысяч гривен с запретом занимать определенные государственные должности до 3 лет.
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Политик продавал недвижимость
В период с 2012 по 2019 годы Виктор Мялик продавал квартиры в домах под Киевом. Однако в то же время политик не был зарегистрированным ФЛП или юридическим лицом. Доходы от продажи нардеп выдавал за реализацию собственного имущества. Это позволило ему снизить налоговую ставку с 18% до 5%.
Из-за незаконных действий депутат смог уклониться от уплаты налогов в размере 118 миллионов гривен.
Адвокатов политика уведомили о том, что дело уже передали в суд.
Народного депутата будут судить за уклонение от уплаты налогов: смотрите видео
Уклонение от налогов Виктором Мяликом: главное
- 25 марта 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о вручении подозрения действующему народному депутату Виктору Мялику об уклонении от уплаты налогов.
- В декларацию за 2019 год нардеп внес 158 квартир общей площадью около 10 000 квадратных метров.
- 3 июня 2021 года суд наложил арест на имущество нардепа.