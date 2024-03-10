В костюме Лорда Волдеморта: пограничники задержали на границе с Молдовой уклониста

Сотрудники ГПСУ задержали мужчину в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме при попытке незаконно пересечь границу с Молдовой. Так, нарушитель в костюме персонажа Волдеморта пытался "магически" исчезнуть из Украины.

Нарушитель оказался жителем Одессы. Пересечь границу мужчине не удалось, поскольку его остановили пограничники.

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"Магическая" попытка пересечь границу

В ГПСУ рассказали, что мужчина перевоплотился в мифического персонажа, чтобы незаметно пробраться в Молдову. "Или для того, чтобы испугать пограничников, или надеялся, что такой вид поможет ему быть незаметным", – заявили в Госпогранслужбе.

Там отметили о грубой подготовке мужчины к пересечению границы.

К "путешествию" нарушитель готовился тщательно: взял монокуляр и термосумку, в которую положил нож, фонарь, перчатки,

– рассказали в ГПСУ.

По данным пограничников, нарушитель намеревался вплавь пересечь реку Турунчук, а затем Днестр.

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Известно, что дело направили в суд.

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