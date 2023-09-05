Среди задержанных – военкомат: разоблачены новые схемы уклонения от мобилизации

В Украине разоблачили новые схемы уклонения от призыва. Среди задержанных – военкомат, который "продавал" студенческие билеты.

Так, правоохранители разоблачили еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Теперь злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

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Разоблачено еще 5 схем уклонения от мобилизации

В Тернопольской области военные контрразведчики СБУ задержали чиновника районного военкомата, который предлагал уклонистам "откосить" от мобилизации из-за вступления в одно из местных высших учебных заведений. Для реализации сделки мужчина обещал своим клиентам "подключить" собственные связи в учебных заведениях. Стоимость такой "услуги" он оценивал от 2 тысяч долларов с одного военнообязанного.

В Ивано-Франковской области разоблачили двух жителей региона, которые за деньги перевозили уклонистов в ЕС на квадроциклах из-за так называемой "зеленки" Карпатских лесов.

Кроме этого, в Ровенской области была заблокирована коррупционная схема выезда потенциальных призывников за пределы нашего государства как менеджеров одного из украинских агрохолдингов. Формальным поводом зарубежных "командировок" было решение вопросов с иностранными бизнес-партнерами о поставках зерновой продукции за границу.

В Закарпатской области были задержаны двое жителей Ужгородского района, которые за денежное вознаграждение "подсказывали" уклонистам лесные тропы для скрытого пересечения границы.

А в Николаеве сообщили о подозрении местному жителю, пытавшемуся подкупить старшего офицера военкомата во избежание мобилизации. Однако украинский военный сразу доложил своему руководству о полученном "предложении", что позволило задокументировать преступные действия мужчины и задержать его.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

Правоохранители задержали злоумышленников / фото СБУ

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Напомним, что в Киеве, Одессе и Харьковской области задержали 4 военных чиновников, устроивших "бизнес" на уклонистах. Им светит по 10 лет тюрьмы.

Отмечалось, что в общей сложности избежать призыва недобродетели предлагали за вознаграждение до 10 тысяч долларов США с одного человека.