С надувными "пончиками" штурмовали Тису: ГНСУ поймали очередных "бессмертных" уклонистов

Пограничники рассказали об очередных желающих незаконно пересечь государственную границу. Известно, что уклонисты решили штурмовать Тису. А сделали они это на надувных кругах, напоминающих пончики.

В Украине действует всеобщая мобилизация. Следовательно, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут без уважительных причин покидать страну. Но есть те, кто пытается сделать это в обход всех правил.

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Уклонистов сопровождали подростки

Так, в Закарпатье близ реки Тиса пограничники задержали сразу двух несовершеннолетних, а также двоих взрослых мужчин. У них были с собой надувные "пончики" для плавания.

За 100 долларов хотели лишь провести их к реке и указать направление на Румынию,

– признались подростки охранникам границы.

Но это только цветочки. Как отмечают в ГНСУ, "экстремалы" за ночное путешествие должны были заплатить организаторам 5000 и 3500 долларов. Пограничники отметили, что о нарушителях уже сообщили в Нацполицию. Также уже установлен организатор незаконной переправки.

Уклонисты хотели скрыться через реку Тису: смотрите видео

В ГНСУ отметили, что с начала полномасштабного вторжения на Тисе погибли 19 мужчин.

Накануне мы рассказывали вам о другом случае. Он также связан с незаконным выездом мужчин из Украины во время военного положения.

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