Искали "слабые места": в Закарпатье почти 60 ухилянтов задержали на границе
11 сентября 2023, 14:28Читати новину українською
Источник:ГНСУ
В Украине идет общая мобилизация, однако некоторые пытаются ее избежать и пересечь границу незаконно. Около 50 таких "героев" задержали в Закарпатской области.
Пограничники задержали около 60 человек за попытку незаконно пересечь границу. Они пытались попасть в Венгрию.
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Мужчины искали "слабые места" на границе
9-10 сентября пограничники Мукачевского отряда задержали 56 мужчин на пути Венгрии и Румынии.
Большинство из них было замечено в ходе озабоченного поиска "слабых мест" на границе,
– говорится в сообщении.
В Госпограничной службе отметили, что для всех уклонян это закончилось задержанием, административной ответственностью и запятнанной репутацией.
Уклоняющие на границе: последние новости
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