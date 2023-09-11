Искали "слабые места": в Закарпатье почти 60 ухилянтов задержали на границе

В Украине идет общая мобилизация, однако некоторые пытаются ее избежать и пересечь границу незаконно. Около 50 таких "героев" задержали в Закарпатской области.

Пограничники задержали около 60 человек за попытку незаконно пересечь границу. Они пытались попасть в Венгрию.

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Мужчины искали "слабые места" на границе

9-10 сентября пограничники Мукачевского отряда задержали 56 мужчин на пути Венгрии и Румынии.

Большинство из них было замечено в ходе озабоченного поиска "слабых мест" на границе,

– говорится в сообщении.

В Госпограничной службе отметили, что для всех уклонян это закончилось задержанием, административной ответственностью и запятнанной репутацией.

Уклоняющие на границе: последние новости