Как в Украине хотят наказывать тех, кто уклоняется от мобилизации: что предлагает Кабмин

В Украине хотят наказывать тех, кто уклоняется от военной службы, через суд. Речь идет о вынесении судебных решений и их принудительном исполнении.

Соответствующие пункты содержатся в новом законопроекте о мобилизации, который внесли в Раду 30 января. Что известно о наказании для уклонистов – передает 24 Канал.

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Судебные решения относительно уклонистов

Согласно законопроекту, в Украине планируется ввести меры влияния на граждан, которые не выполняют обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации.

Речь идет об условиях, предусмотренных частью 3 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Так, согласно тексту законопроекта, если военнообязанный или резервист не явится в ТЦК в определенный срок, то его могут задержать и доставить в военкомат в течение 15 дней.

Если же невозможно задержать человека, то через судебное решение к нему могут принять меры воздействия. Суд может постановить наложить следующие ограничения:

временное ограничение в праве выезда за пределы Украины;

временное ограничение права управления транспортными средствами;

арест на средства и другие ценности, находящиеся на счетах и хранении в банках и других финучреждениях, или на электронные деньги на электронных кошельках.

Однако заявление ТЦК может быть отозвано в случае, если лицо явилось в военкомат или суд не удовлетворил требование заявителя. Лицо может оспорить ограничения в судебном порядке.

Новый законопроект

В прошлом законопроекте также была предусмотрена возможность таких ограничений, однако путем внесения лица в Реестр должников. Такое решение вызвало критику, в том числе и из-за коррупционной составляющей. Тогда предлагалось, что как вносить, так и убирать военнообязанного смогут работники ТЦК

Еще днем 30 января журналисты писали, что обновленная версия законопроекта о мобилизации находится на финальной стадии доработки Кабмином. Однако уже вечером карточка законопроекта появилась на сайте Верховной Рады.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета под регистрационным номером 10449 направлен на рассмотрение комитета. В Минобороны отметили, что учли комментарии и замечания совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами.

В новом законопроекте, в частности, планируется возможность получать повестки в военкомат через электронный кабинет. Согласно документу, днем вручения повестки будут считать день, когда ТЦК получит уведомление о доставке такой повестки в электронный кабинет призывника.