Украденное не приносит счастья, – Кулеба резко высказался об украинском зерне в Сирии

Российское судно с украденным украинским зерном 11 мая пришвартовалось в Сирии. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал на это событие.

Россияне продолжают воровать украинское зерно. По информации украинского правительства, оккупанты уже вывезли его, по меньшей мере, более чем на 100 миллионов долларов.

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Оккупантов и их соучастников накажут за кражу зерна

По информации международных СМИ, российское судно с украденным украинским зерном 11 мая пришвартовалось у берегов Сирии.

Россия тройной преступник: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию. Хочу напомнить участникам этой сделки: украденное никогда и никому не приносило счастья,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что каждый причастный к продаже, транспортировке или покупке ворованного зерна является соучастником преступления.

"Ваши действия будут иметь адекватные международно-правовые последствия. Мы сделаем все, чтобы максимально усложнить вашу жизнь", – отметил министр.

Кулеба напомнил, что благодаря усилиям украинских дипломатов от покупки награбленного зерна отказались Египет и Ливан.

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Оккупанты украли зерна уже более чем на 100 миллионов долларов

Министерство иностранных дел уже предупредило других стран-потребителей, что партии зерна, которые продает Россия, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое мародерством российских военных в Украине.

"Министерство иностранных дел Украины категорически осуждает действия Российской Федерации по распоряжению зерном, незаконно экспроприированным у украинских аграриев. Своими действиями Россия в очередной раз доказывает свою преступную сущность страны-мародера", – добавили в МИД.

Захватчики уже похитили у украинских аграриев не менее 400 – 500 тысяч тонн зерна. Оно стоит больше 100 миллионов долларов. В настоящее время практически все корабли, которые выходят с зерном из Севастополя, содержат краденую украинскую продукцию.

То, что оккупанты воруют зерно, подтверждают многочисленные свидетельства украинских аграриев и документальные доказательства. Поэтому в министерстве призвали международное сообщество продолжать ужесточать экономические санкции, чтобы прекратить вооруженную агрессию России против Украины, а также предотвратить гуманитарную катастрофу и ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью в мире.

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