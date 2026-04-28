Это не может быть чистым бизнесом, – Зеленский о скандале с Израилем и украденным зерном

В израильский порт Хайфы прибыло судно PANORMITIS с грузом зерна, которое Россия украла с оккупированных территорий Украины. В МИДе вызвали посла Израиля для вручения ноты протеста. Ситуацию прокомментировал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что приобретение украденного всегда влечет юридическую ответственность.

Как Зеленский высказался по поводу ситуации?

Глава государства убежден, что израильские власти не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны. Это касается одного из кораблей, который перевозил украденное в Украине зерно и готовится к разгрузке в Хайфе.

Это не является и не может быть чистым бизнесом,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Россия регулярно присваивает зерно на временно оккупированных украинских территориях и организует его вывоз из-за связанных с оккупационными властями лиц. Такие действия также противоречат законодательству Израиля.

Украина, по словам Зеленского, приняла все необходимые дипломатические меры, чтобы предотвратить подобные случаи, однако очередное судно все же не остановили. В этой связи МИД должен проинформировать международных партнеров о ситуации.

"Украина на основе информации от наших разведок готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто напрямую перевозит это зерно, и тех физических и юридических лиц, кто пытается зарабатывать на такой криминальной схеме", – пояснил президент.

Владимир Зеленский также напомнил, что Украина работает над усилением безопасности, в том числе и на Ближнем Востоке, поэтому логичным было бы уважение Израиля к стране и невозможность допускать шаги, ослабляющие двусторонние относить.