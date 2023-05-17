Наконец-то дома: Украина вернула девочку, чьи родители попали в плен в Мариуполе

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении в Украину 6-летней девочки из Мариуполя. Маленькую Анну-Марию насильно вывезли из города россияне еще в 2022 году.

Родителей девочки украинские власти тоже недавно освободили из российского плена. Теперь вся семья находится вместе на своей родине.

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Маленькую украинку наконец-то вернули домой

Дмитрий Лубинец рассказал, что родители 6-летней Анны-Марии попали в плен во время обороны Мариуполя. Они были военными в одном из подразделений Вооруженных сил.

Украинка Анна-Мария вернулась на родину из России / Фото Дмитрия Лубинца

После того как маму девочки вернули в Украину, женщина сразу обратилась в Офис омбудсмена с просьбой посодействовать возвращению ее дочери.

Благодаря взаимодействию Уполномоченных Украины и России работникам Секретариата украинского омбудсмена удалось вернуть маленькую украинку домой,

– подчеркнул Лубинец.

В конце уполномоченный по правам человека отметил, что, несмотря на спекуляцию российских пропагандистов, украинская власть продолжает выполнять свою работу и "на каждый их вброс имеет правдивый ответ".

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