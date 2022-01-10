Украина в 2014 году сделала правильный выбор, события в Беларуси и Казахстане это подтвердили

10 января 2022 , 13:39
Денис Казанський

Источник:

фейсбук Дениса Казанського

После событий 2014 года в Украине потерявшие власть регионалы уверяли, что мы ошибочно выбрали путь евроинтеграции, что нужно было вступать в Таможенный союз, потому что там стабильность и развитие, а в Украине после Майдана - бардак и война. Прошло несколько лет, и видим следующую картину.

"Таможенный союз" – проклятое место

В Беларуси переворот, нелегитимный президент, международная изоляция, санкции, десятки убитых сторонников оппозиции, сотни –  в тюрьмах.

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В Казахстане –  натуральные боевые действия, сотни погибших, массовые расстрелы, иностранная интервенция.

Успехи Украины

В Украине, несмотря на агрессию РФ и территориальные потери –  самый высокий уровень ВВП (195 миллиардов долларов) за всю историю.

Рекордный экспорт. Рекордный уровень зарплат (в долларах). И все это несмотря на территориальные потери.

А если бы Россия в отместку за Майдан не захватила Крым и Донбасс –  показатели были бы ещё намного выше.

В Казахстане идут массовые чистки – смотрите видео

  

Автор: Денис Казанський