Украина в 2014 году сделала правильный выбор, события в Беларуси и Казахстане это подтвердили
Источник:фейсбук Дениса Казанського
После событий 2014 года в Украине потерявшие власть регионалы уверяли, что мы ошибочно выбрали путь евроинтеграции, что нужно было вступать в Таможенный союз, потому что там стабильность и развитие, а в Украине после Майдана - бардак и война. Прошло несколько лет, и видим следующую картину.
"Таможенный союз" – проклятое место
В Беларуси переворот, нелегитимный президент, международная изоляция, санкции, десятки убитых сторонников оппозиции, сотни – в тюрьмах.
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В Казахстане – натуральные боевые действия, сотни погибших, массовые расстрелы, иностранная интервенция.
Успехи Украины
В Украине, несмотря на агрессию РФ и территориальные потери – самый высокий уровень ВВП (195 миллиардов долларов) за всю историю.
Рекордный экспорт. Рекордный уровень зарплат (в долларах). И все это несмотря на территориальные потери.
А если бы Россия в отместку за Майдан не захватила Крым и Донбасс – показатели были бы ещё намного выше.
В Казахстане идут массовые чистки – смотрите видео