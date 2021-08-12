Масштабный политический кризис в Украине и трагедия шахтеров: 2007 стал годом катастроф

Важный 2007 был еще одним годом нашей истории, наполненный знаковыми событиями. Одно из которых – участие в жеребьевке стран, которые должны принимать чемпионат Европы по футболу. Единицы верили в победу этой затеи даже тогда, когда в 2007 году появился шанс на ее воплощение.

Украина впервые стала организатором крупнейшего футбольного праздника Европы, Эстония стала жертвой кибератак россиян, Австралия, выключая свет, ввела "Час Земли". На фоне каких событий росла Украина в 2007 году – узнайте в программе.

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Украина – организатор чемпионата Европы

Когда украинская делегация приземлилась в Кардиффе, где окончательно решали, кто же будет проводить чемпионат Европы – сомнения в успехе намерения оставались очень большими.

Чемпионат Европы – это самое престижное континентальное первенство и главное соревнование национальных сборных по футболу старого континента на протяжении 4 лет. Быть страной, которая принимает у себя соревнования такого уровня и с таким количеством зрителей – почти гарантия "прокачать" свой образ на мировой арене и впоследствии на этом подзаработать.

"Подготовка к чемпионату Европы создает дополнительные возможности для украинской молодежи. В частности привлекает перспективу изучения иностранных языков, открытие собственного бизнеса. Евро-2012 является одной из самых больших надежд на активное привлечение к высоким стандартам именно в молодежной среде, способности которого трудно переоценить", – сказал экс-президент федерации футбола Украины Григорий Суркис.



Суркис стал главным идейным вдохновителем Евро-2012 / Фото УАФ

Тогдашний президент национальной федерации футбола Григорий Суркис был главным "мотором" идеи Евро. "Мы сели общаться с Григорием Михайловичем. Он рассказал мне о своих планах. Я сказал, неужели это возможно, выразил сомнение. Он посмотрел на меня и сказал, мол, Леонид Макарович, я все продумал", – сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук.

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Заинтересованность Восточной Европой со стороны УЕФА тоже была высокой. Поэтому заявка Украины и Польши вписывалась в эту концепцию очень хорошо. Но соперники по жеребьевке могли предложить организаторам гораздо больше козырей, чем Киев и Варшава.

За 2 месяца до финального этапа жеребьевки в штаб-квартиру УЕФА пришел последний пакет документов. Несмотря на то, что другие претенденты имели лучшую инфраструктуру, не нуждались в большой подготовке и не имели рисков, что обязательные условия в виде новых стадионов там под угрозой – в конверте Мишеля Платини оказались совсем другие страны – Польша и Украина.

Сколько денег потратили страны на подготовку к турнирам

В итоге на подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года Украина вместе с Польшей потратили гораздо больше денег, чем хозяева предыдущих турниров:

Португалия в чемпионат 2004 вложила примерно 4 миллиарда евро;

Австрия и Швейцария – примерно 1 миллиард евро на чемпионат 2008 года;

на Евро-2012 Украина потратила около 12 миллиардов евро;

Польша – примерно 20 миллиардов ​евро.

Такой разрыв связан с объемом работы, которую пришлось проделать. Это прежде всего дороги и инфраструктура городов-хозяев, развитие новых стадионов, гостиниц и аэропортов. А еще – это был шанс. Организаторы видели в этом возможность сделать футбольные инвестиции в Восточной Европе немного более перспективными.

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После того, как нашу заявку подтвердили, надо было браться за работу. Но планы более года оставались на бумаге. Было время, когда Украина рисковала потерять право на проведение матчей первенства.

Один из крупнейших политических кризисов

Все, как известно, упирается в финансирование. А деньги на Евро зависли в воздухе. В 2007 году в Украине снова бурлил политический кризис. Бюджеты подписывали очень медленно.

Это было время, когда перессорились все со всеми и новые союзы между бывшими врагами росли, как грибы после дождя. Опять люди были на улицах – все чаще проплаченные митингующие.

В 2007 году начался один из крупнейших политических кризисов в истории Украины. Еще с прошлого, 2006 года, происходили политические войны за премьерское кресло.

! На пост президента Украины претендовали Виктор Янукович и Юлия Тимошенко.

Президент попытался договориться с донецкими и Кабмин возглавил Виктор Янукович. В парламенте в то время регионалы начали перекупать на свою сторону депутатов из других партий.

Полный выпуск программы "Украина 30" о 2007 годе: смотрите видео

С оппозиции "Партия регионов" ее сателлиты фактически превратилась в коалицию – то есть регионалы набрали столько голосов, чтобы обходить президентское право вето и кроить бюджет под себя и своих людей. Тогда президент пошел ва-банк и издал указ о роспуске парламента и досрочных выборах.



Янукович претендовал на президентское кресло / Фото Getty Images

Регионалы согласились на перевыборы, но постарались, чтобы юридически обеспечить себя так, чтобы "комар носа не подточил". Для этого у них должен был быть свой генпрокурор. Таким стал Святослав Пискун.

Ющенко хотел снять с должности своим указом, и регионалы вернули себе влияние на Генпрокуратуру с помощью спецподразделений милиции. Тогдашний министр внутренних дел Василий Цушко, предназначенный Януковичем, угрожал президенту гражданской войной.

Протесты привели к перевыборам

В Киев начали съезжаться протестующие. Политическая мобилизация касалась бюджетников, студентов и, не впервые, просто желающих заработать несколько гривен – то есть открытых политических работников. Движение в центре столицы было парализовано массовыми акциями протеста. В конце концов перевыборы таки состоялись 30 сентября 2007 года. Хотя желаемого на Банковой результата они не имели.



Парламент в 2007 – 2011 годах / Иллюстрация из Википедии

Наибольшее представительство в Верховной Раде получила "Партии регионов". Объединившись с коммунистами, регионалы могли выставить 202 мандата. И это была сверхмощная сила.

Коалиция имела на 26 голосов больше. БЮТ и "Наша Украина" – 228 портфелей. Перевыборы "похоронили" политическую карьеру теперь уже экс-головы Верховной Рады Александра Мороза.

Его соцпартия оказалась за бортом. А новый парламент 18 декабря избрал вместо Януковича новым премьер-министром Украины представительницу новой коалиции Юлию Тимошенко. За 2 года союз Ющенко – Тимошенко плавно превратился в Тимошенко – Янукович.

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За несколько месяцев до начала избирательной кампании 2009 года БЮТ и регионалы за спиной у Ющенко начали переговоры о так называемой "широкой коалиции", которая предусматривала распределение власти на двоих – начиная с постов президента и премьер-министра и заканчивая районными советами в самых отдаленных местах Украины.

Политические акции и хакерская атака в Эстонии

"Политическое торнадо" в 2007 году ударило не только по Украине. Эстония столкнулась с волной протестов и хакерским ударом из-за бронзового памятника советскому солдату.

Для многих эстонцев бронзовый монумент советскому солдату в центре Таллина был просто надругательством. Ведь это была непосредственная ассоциация с оккупацией страны "советами" сначала в 1940 году, а затем и в 1944 году. Поэтому с самого начала восстановления независимости часть эстонцев требовала рассчитаться с историей и убрать этот символ захватчиков.



Памятник советскому солдату в Эстонии / Фото Delfi

А для эстонских русских и для России в целом – это было неприемлемым. Русские никогда не хотят прощаться с имперским прошлым и здесь в действиях эстонских властей увидели угрозу своим интересам. Когда весной 2007 года бронзовый солдат переехал из центра столицы на военное кладбище, россияне начали беспорядки:

били витрины магазинов;

грабили их;

шли на столкновения с полицией:

в Москве пикетировали эстонское посольство.

С другой стороны Кремль включил кибервойска. "Многие аналитики говорят, что это была первая координированная кибератака, направленная против какой-то конкретной страны. Самое важное то, что лидеры Эстонии, как и других стран, осознали, что киберугрозы – это реальная угроза, которая влияет на вашу повседневную жизнь", – подчеркнул IТ-ученый Линард Вик.

Скоординированная атака хакеров на некоторое время вывела из строя десятки важных эстонских сайтов. Упали страницы парламента Эстонии, министерств, банковских учреждений, средств массовой информации.

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Хакерская атака россиян на Эстонию заставила Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора делать первые шаги к усилению кибербезопасности и готовиться к возможному противостоянию с Россией в онлайн-режиме. В перспективе это оказалось совсем не лишним.

Убийство криминала Курочкина наделало шума

В нулевых годах Украина уже превратилась в тихую гавань, где оседали российские деньги. В частности капитал, к которому могли возникнуть вопросы за рубежом, например, с полукриминальной деятельности. Одним из таких, условно говоря, инвесторов, был гражданин России Максим Курочкин, убийство которого в 2007 году наделало много шума.

Еще в октябре 2006 года на камеры в Борисполе задержали российского бизнесмена Максима Курочкина. Его обвиняли в рейдерстве земли, отелей и крупнейшего депровского рынка "Озерка". За несколько месяцев до ареста люди российского бизнесмена пытались отжать этот объект в Днепре. Интересы удалось остановить, вызвав "Беркут".

Убийство Курочкина наделало шума / Фото EPA

До этого Курочкин славился тем, что основал и поддерживал организацию под названием "Русский клуб", которая формально входила в блок Натальи Витренко, а де-факто была транзитной точкой, через которую вливались деньги Кремля под выборы в "Партию регионов".

Что известно о Курочкине? У Максима Курочкина было 2 биографии. Официальная, в которой он сын из семьи дипломатов, выпускник престижного Московского государственного университета и талантливый парень, который сумел заработать первый миллион долларов до 25 лет. И неофициальная – его связи с криминалом, в частности с "лужниковскими группировкой", которая контролировала часть Москвы и области.

В Украине у Курочкина было много инвестиций, в частности:

"Херсон-";

"Житомир-";

"Кировоград-";

"Одесса-";

"Севастопольоблэнерго".

Он отмывал деньги через отели Premier Palace и "Днепр" в Киеве, гостиницу "Ореанда" в Ялте и "Днестр" во Львове. Кроме этого, в Днепре Курочкин захотел рейдернуть уже упомянутый рынок "Озерка", на который "глаз положили" конкуренты из группы "Приват".

Когда его должны были отвезти обратно в следственный изолятор, на выходе из Святошинского районного суда неожиданно прогремел выстрел и Курочкин упал прямо в проходе. Стреляли с чердака дома напротив. Ни заказчиков, ни киллера так и не нашли.

Год катастроф для Украины

! Это убийство прошло практически незаметно в России. А среди самых вероятных версий не только конфликт с украинскими бизнесгруппами, но и то, что в России разочаровались в таком помощнике и убрали его как использованный мусор.

Для Украины 2007 год стал годом катастроф. Летом на Львовщине перевернулся поезд, перевозивший химикаты. Известно, что 6 цистерн с ядовитым аммиаком загорелись. Начали эвакуацию близлежащих сел.

Авария произошла на перегоне Красное – Ожидов, 15 цистерн с желтым фосфором сошли с рельсов. Начался пожар и облако яда с дымом попало в воздух. Ситуация осложнялась тем, что водой тушить фосфор нельзя.

В первый день катастрофы в больницу попали 13 спасателей, госпитализировали и местных жителей. Впоследствии правительство выделило на восстановление пострадавшего района 900 тысяч гривен, за которые отремонтировали клуб и 3 амбулатории.

В шахте имени Засядько взорвался метан

Осенью 2007 года в Украине объявили день траура по горняками Донбасса. На одной из старейших и крупнейших украинских шахт, шахте имени Засядько, взорвался метан.

! Засядько на момент 2007 года была одной из самых прибыльных в Украине и опасных из-за большой концентрации метана в породе.

Фактическим владельцем шахты был горный барон Донбасса, депутат многих созывов, регионал Ефим Звягильский. Под его руководством рудник модернизировался, но чаще изменения были формальными.



На шахте Засядько произошло несколько взрывов / Фото Укринформ

Это была не первая авария на шахте. С начала 1990 года – до середины нулевых там случилось 6 больших несчастных случая. Но самой большой аварией была большая катастрофа, которая произошла 18 ноября 2007 года. Взрыв газа прогремел в 3:00.

В результате взрыва метановоздушной смеси погиб 101 горняк. Десятки получили ранения. На момент аварии под землей были 457 шахтеров.

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На поверхность удалось извлечь 357 человек. После этого в декабре на Засядько прогремели еще 2 взрыва и руководство рудника согласилось закрыть часть шахты.

Больше выпусков программы "Украина 30" можно посмотреть по ссылке.

О трагических событиях в Сребренице и начале эко-акции "Час Земли" в 2007 году – узнавайте в программе.

Полный выпуск программы "Украина 30" о 2007 годе на 24 канале: смотрите видео