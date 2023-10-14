Разведка Великобритании говорит, что страх России потерять Черноморский флот оказался сильнее ее желания блокировать украинский экспорт в Черном море. Об этом говорится в отчете за 14 октября.
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Как украинские атаки повлияли на Россию
По данным британской разведки, после атак со стороны Украины в августе и сентябре Россия переместила свои корабли из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск. Речь идет о кораблях и подлодках, которые способны наносить ракетные удары. Аналитики предполагают, что страна-агрессорка могла удвоить оборону Черноморского флота.
В отчете отмечается, что государство-террорист вынуждено защищаться от надводных дронов, БПЛА и ракетных атак со стороны Украины. В то же время аналитики отмечают, что Черноморский флот продолжает бить ракетами по украинским территориям. По мнению разведки Великобритании, российские ракетоносители смогут обстреливать Украину и с восточной части Черного моря.
Другие заявления британских разведчиков
- Недавно Лондон предупредил о подготовке Россией к массированным ракетным обстрелам Украины зимой. Оккупанты, вероятно, накапливают для этого запасы ракет.
- Ранее британская разведка заявляла, что россияне не отказались от своих планов по атакам на гражданские суда в Черном море. Так, захватчики попытались нанести ракетный удар по грузовому кораблю, и эта атака не была спонтанной.
- Также оккупанты могут заминировать подходы к портам Украины. Разведчики Великобритании считают, что Россия попытается переложить всю ответственность за свои атаки на Киев.