Разведка Великобритании говорит, что страх России потерять Черноморский флот оказался сильнее ее желания блокировать украинский экспорт в Черном море. Об этом говорится в отчете за 14 октября.

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Как украинские атаки повлияли на Россию

По данным британской разведки, после атак со стороны Украины в августе и сентябре Россия переместила свои корабли из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск. Речь идет о кораблях и подлодках, которые способны наносить ракетные удары. Аналитики предполагают, что страна-агрессорка могла удвоить оборону Черноморского флота.

В отчете отмечается, что государство-террорист вынуждено защищаться от надводных дронов, БПЛА и ракетных атак со стороны Украины. В то же время аналитики отмечают, что Черноморский флот продолжает бить ракетами по украинским территориям. По мнению разведки Великобритании, российские ракетоносители смогут обстреливать Украину и с восточной части Черного моря.

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