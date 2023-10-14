Розвідка Великої Британії каже, що страх Росії втратити Чорноморський флот виявився сильнішим за її бажання блокувати український експорт у Чорному морі. Про це мовиться у звіті за 14 жовтня.
Читайте також Україна атакувала кораблі "Буян" та "Павел Державін" завдяки експериментальному озброєнню
Як українські атаки вплинули на Росію
За даними британської розвідки, після атак з боку України у серпні та вересні Росія перемістила свої кораблі з тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська. Мовиться про кораблі та підводні човни, які здатні завдавати ракетних ударів. Аналітики припускають, що країна-агресорка могла подвоїти оборону Чорноморського флоту.
У звіті зазначається, що держава-терорист змушена захищатися від надводних дронів, БпЛА та ракетних атак з боку України. Водночас аналітики зауважують, що Чорноморський флот продовжує бити ракетами по українських територіях. На думку розвідки Великої Британії, російські ракетоносії зможуть обстрілювати Україну і зі східної частини Чорного моря.
Інші заяви британських розвідників
- Нещодавно Лондон попередив про підготовку Росією до масованих ракетних обстрілів України взимку. Окупанти, ймовірно, накопичують для цього запаси ракет.
- Раніше британська розвідка заявляла, що росіяни не відмовилися від своїх планів щодо атак на цивільні судна у Чорному морі. Так, загарбники спробували завдати ракетного удару по вантажному кораблю, і ця атака не була спонтанною.
- Також окупанти можуть замінувати підходи до портів України. Розвідники Великої Британії вважають, що Росія спробує перекласти всю відповідальність за свої атаки на Київ.