Розвідка Великої Британії каже, що страх Росії втратити Чорноморський флот виявився сильнішим за її бажання блокувати український експорт у Чорному морі. Про це мовиться у звіті за 14 жовтня.

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Як українські атаки вплинули на Росію

За даними британської розвідки, після атак з боку України у серпні та вересні Росія перемістила свої кораблі з тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська. Мовиться про кораблі та підводні човни, які здатні завдавати ракетних ударів. Аналітики припускають, що країна-агресорка могла подвоїти оборону Чорноморського флоту.

У звіті зазначається, що держава-терорист змушена захищатися від надводних дронів, БпЛА та ракетних атак з боку України. Водночас аналітики зауважують, що Чорноморський флот продовжує бити ракетами по українських територіях. На думку розвідки Великої Британії, російські ракетоносії зможуть обстрілювати Україну і зі східної частини Чорного моря.

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