Украина бьет по России оружием собственного производства, - ISW

Украина не использует западное оружие для ударов по территории России. Зато наши бойцы атакуют врага образцами наших вооружений собственного производства.

Украинские удары по военной инфраструктуре России на ее территории, атаки на НПЗ, а также усиление давления на российскую систему сил противовоздушной обороны, продемонстрировали, что Украина может противодействовать с помощью небольшого количества оружия. В основном это оружие отечественного производства.

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Так Украина предотвращает удары

Аналитики ISW убеждены, что украинские удары по объектам на территории России являются составляющей украинской кампании по разрушению отраслей, которые поддерживают российские усилия на поле боя и военный потенциал, развернутый в российском тылу.

Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что Украина планирует противодействовать будущим российским наступательным операциям, нанося удары по российским военным объектам на территории агрессорки.

Кроме этого, Буданов говорил, что ГУР планирует нанести удары по российской оборонно-промышленной базе и критически важных военных объектах: аэродромах и командно-штабных пунктах. Это должно происходить в ответ на прогнозируемое наступление России летом 2024 года. Буданов объяснил, что эти удары должны показать, что глава России Владимир Путин не может "защитить российское население от войны".

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