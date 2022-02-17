Украина, Британия и Польша официально объявили о создании трехстороннего формата сотрудничества
Украина, Британия и Польша официально объявили о создании трехстороннего формата сотрудничества.
Соответствующую информацию обнародовал глава МИД Дмитрий Кулеба. Это произошло 17 февраля во время визита в Украину главы МИД Великобритании.
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Великобритания, Польша и Украина заявили о создании нового формата
Дмитрий Кулеба заявил, что совместные усилия по стратегии сдерживания России приносят результаты.
Мы имеем честь сообщить о начале трехстороннего украинско-польско-британского формата сотрудничества,
– заявил Дмитрий Кулеба.
Политик объяснил, что по логистическим причинам польский коллега Збигнев Рау дистанционно на связи.
Дмитрий Кулеба объяснил, что в совместном заявлении на сайтах МИД трех стран говорится, что Великобритания и Польша будут стоять бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Кроме того, по словам украинского дипломата:
- Польша и Великобритания будут помогать обороняться Украине;
- страны будут сосредоточивать усилия на экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и борьбе с дезинформацией;
- особое внимание будет уделено Крымской платформе.
Страны разработают меморандум о сотрудничестве
В опубликованном на сайте МИД совместном заявлении говорится, что три страны будут усиливать совместную работу по обеспечению стабильности и усиления устойчивости Украины, укрепляя демократию на границе в Восточной Европе.
С этой целью мы сегодня (говорится о 17 февраля – 24 канале) договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Это продемонстрирует нашу приверженность дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества и взаимодействию между нашими тремя государствами по наиболее приоритетным вопросам поддержки Украины.
– говорится в сообщении.
В частности, страны планируют также сотрудничать по вопросам кибер- и энергетической безопасности и укреплению стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации.
Что известно о новом союзе Украины, Польши и Британии
- 21 января 2021 года Великобритания анонсировала создание нового союза с Польшей и Украиной. Все из-за угрозы российской агрессии на украинской территории.
- Тогда глава МИД Британии Лиз Трасс говорила, что Россия является угрозой всему миру, а не только Украине.
- Уже 1 февраля Дмитрий Кулеба объявил о создании нового международного формата – треугольника сотрудничества Украина – Польша – Великобритания.
- Союз призван укрепить пояс безопасности и усилить Балто-Черноморскую ось. Детальнее читайте здесь.
Союз Украина – Британия – Польша: смотрите видео