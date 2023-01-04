Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории, – ГУР

Украина будет наносить удары по позициям российских захватчиков на всей оккупированной территории. Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.

По его словам, россияне сейчас прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым.

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Россия готовится к обороне Крыма

Он отмечает, что в этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, а также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Однако, как отметил Черняк, страна-оккупант не смогла реализовать никакие планы в Украине.

Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории,

– сказал Черняк.

Представитель ГУР добавил, что захватчики стягивают на север Крыма новые воинские части. Также они продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной Херсонской области.

"Они проиграют, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", – добавил представитель ГУР.

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