Украина будет официально просить Израиль безотлагательно предоставить системы ПВО
Украина решила послать правительству Израиля официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы ПВО. Киев хочет начать сотрудничество относительно получения Украиной соответствующих технологий.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соответствующая нота будет отправлена 18 октября, информирует 24 канал. Кулеба сказал, что Украина стремится сотрудничать с Израилем.
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Киев отправит официальную ноту Израилю относительно ПВО
Сегодня Украина пришлет официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий,
– заявил глава МИД Украины.
Кулеба напомнил, что 17 октября обратился к странам ЕС с просьбой о предоставлении Украине систем ПВО. Как отметил министр, эту тему постоянно поднимает и президент Владимир Зеленский, и министр обороны Алексей Резником в рамках "Рамштайна".
"Мы также обращаемся к США и активно работаем над этой темой", – добавил Кулеба.
Израиль изменил позицию относительно военной помощи Украине
- Ранее издание The New York Times информировало, что Украина после массированных обстрелов 10 – 11 октября обращалась к Израилю с просьбой помочь с системами ПВО "Железный купол" и зенитно-ракетными комплексами Barak-8. Израиль якобы отказал из-за страха препятствия Россией совершения операций в Сирии.
- Владимир Зеленский выражал недоумение, что Израиль не помогает Украине. Глава государства считает, что население Израиля поддерживает Украину в борьбе, но власть ни разу не помогла оружием.
- В то же время, в NYT отметили, что Израиль мог предоставить Украине разведывательные данные об иранских дронах-камикадзе, которые использует Россия.
- 16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал предоставить Украине больше военной помощи. Он заявил, что "в этом кровавом конфликте Израиль больше не сомневается".