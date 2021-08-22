Украина будет первой в мире в цифровизации, – Зеленский
Источник:24 канал
Владимир Зеленский заявил, что Украина сегодня в тройке среди европейских стран по некоторым направлениям цифровизации. Впрочем этот показатель будет только расти.
Именно такую задачу получил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом президент рассказал в интервью одному из украинских телеканалов.
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Зеленский оценил уровень цифровизации в Украине
По словам Зеленского, цифровизация – это именно та реформа, благодаря которой Украина может быть номером 1 во всем мире. Для достижения этой цели активно работает как вице-премьер Федоров, так и заместители вице-премьера в каждом министерстве.
Он добавил, что на данный момент 30-летний глава Минцифры – влиятельный человек в правительстве. Несмотря на то, что по своей деятельности он не является политиком.
Поэтому в цифровизации мы будем первыми в мире, точно будем. Мы и сегодня уже в тройке в Европе, в некоторых направлениях – первые,
– отметил глава государства.
Президент отметил, что уже подписал закон о Дия City, что является полностью новой, но важной инициативой для Украины.
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Что такое "Дия City"
- Дия City – это специальный правовой режим для IT-сферы. Он предусматривает введение определенной модели налогообложения, гибкие условия трудоустройства и отдельный порядок взаимодействия с государственными контролирующими органами.
- В Министерстве цифровой трансформации заверили, что закон о Дия City не только будет способствовать привлечению иностранных инвестиций, но и гарантирует невмешательство государства в деятельность украинского IТ-бизнеса.
- В то же время IT-специалисты раскритиковали некоторые принципы проекта. В частности то, что в Дия City хотят отказаться от ФЛП и заменить их GIG-контрактами. Такой формат трудовых правоотношений основывается на краткосрочных контрактах или неформальных договоренностях.