Украина будет первой в мире в цифровизации, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина сегодня в тройке среди европейских стран по некоторым направлениям цифровизации. Впрочем этот показатель будет только расти.

Именно такую ​​задачу получил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом президент рассказал в интервью одному из украинских телеканалов.

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Зеленский оценил уровень цифровизации в Украине

По словам Зеленского, цифровизация – это именно та реформа, благодаря которой Украина может быть номером 1 во всем мире. Для достижения этой цели активно работает как вице-премьер Федоров, так и заместители вице-премьера в каждом министерстве.

Он добавил, что на данный момент 30-летний глава Минцифры – влиятельный человек в правительстве. Несмотря на то, что по своей деятельности он не является политиком.

Поэтому в цифровизации мы будем первыми в мире, точно будем. Мы и сегодня уже в тройке в Европе, в некоторых направлениях – первые,

– отметил глава государства.

Президент отметил, что уже подписал закон о Дия City, что является полностью новой, но важной инициативой для Украины.

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