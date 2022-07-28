Минобороны будет закупать оружие по стандартам НАТО, – Резников

При Министерстве обороны Украины будут работать два агентства, одно из которых Агентство оборонных закупок. Это агентство будет заниматься всем, что касается вооружения. Другое агентство будет заниматься тыловыми вещами. Таким образом, Украина будет закупать оружие по стандартам НАТО.

Украина будет закупать оружие прозрачно

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что Агентство оборонных закупок создавалось по образцу натовской логистической организации NSPA (NATO Support and Procurement Agency), чтобы сделать закупки оружия для Украины прозрачными и сделать невозможным коррупцию.

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NSPA – это агентство НАТО по закупкам и поддержке. Это такой своеобразный Amazon, только с товарами милитарного назначения. Именно с этой моделью с учетом стандартов НАТО создано Агентство оборонных закупок Минобороны. Это прозрачный механизм, понятный для наших партнеров, для бизнеса, для производителей,

– сказал Резников.

Глава Минобороны отметил, что работа по созданию Агентства началась в конце января и должна была закончиться в марте. Но из-за полномасштабного вторжения россии завершение процедур было отложено.

Резников рассказал, что несколько недель назад Агентство официально зарегистрировали, после чего начнется развертывание его работы.

"То есть модель НАТО, которую мы распространим на нашу практику, чтобы процесс закупок был более прозрачным и эффективным. Таким образом мы осуществляем интеграцию в НАТО де-факто, о чем я также неоднократно говорил", - заявил министр.

Резников рассказал, что его заместитель Денис Шарапов занимается настройкой коммуникации с NSPA, отладкой протоколов и "прозрачной, понятной, транспарентной" системы закупок у проверенных Альянсом поставщиков.

Министр отверг какие-либо коррупционные предположения в назначении Шарапова, которого СМИ связывают с главой Офиса Президента Андреем Ермаком. Его назначение Резников объяснил нехваткой специалистов по закупке оружия в министерстве.

Моя – министра – ответственность, чтобы у меня в министерстве не было коррупции. Соответственно, я сделал предложение человеку, я создаю агентство, которое будет работать по натовским стандартам, чтобы исключить любые "хитрые" схемы. Поэтому разговаривать мы будем только после того, как пройдем какой-то путь, и тогда, если будут предъявлены какие-то обвинения, это будет моя политическая ответственность и юридическая – того, кто будет к этому привлечен,

– резюмировал Резников.

Министр сообщил, что работу Агентства оборонных закупок сможет курировать и при необходимости приобщаться к аудиту Defense Reform Advisory Board, международная совещательная группа наивысшего уровня, в состав которой входят представители стран-членов НАТО.

Украина переходит на оружие НАТО

На вооружении Украины было в основном советское оружие. После вторжения россии партнеры также предоставляли Украине советское оружие, запасы которого начали иссякать.

Поэтому одной из причин, почему задерживается поставка современного оружия, состоит в том, что украинские военные должны пройти обучение. В частности, украинские летчики отправят на учебу, чтобы начать овладевать американскими истребителями.

В июне генсек НАТО Йенс Столтенбер сообщил, что Альянс готовит перевод украинской армии с постсоветского вооружения на новые образцы.

Впоследствии во время саммита НАТО Столтенберг снова отметил, что Альянс должен помочь Украине перейти на современное оружие натовского образца.

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