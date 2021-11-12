Украина будет поставлять двигатели для турецких беспилотных истребителей, – Кулеба

Украина подписала соглашение о поставках двигателей для производства турецкого беспилотного истребителя Myus. Также украинские двигатели будут использовать для беспилотников Akıncı.

Соответствующие контракты подписали на оборонной выставке в Стамбуле. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Ранее Вооруженные силы впервые применили беспилотники Bayraktar на Донбассе: мощное видео

Украинская компания будет поставлять турбореактивные двигатели, – Кулеба

Турецкая компания Baykar Makina и ведущее украинское государственное предприятие "Ивченко-Прогресс" подписали соглашение о поставках турбореактивных двигателей для проекта создания перспективного беспилотного истребителя Myus,

– отметил Кулеба.

Один из контрактов подписала украинская "Мотор Сич". Предприятие будет заниматься поставкой двигателей для беспилотного летательного аппарата Akıncı. По словам Кулебы, это свидетельствует о высоком уровне доверия между украинскими и турецкими партнерами.

В Украине планируют производить турецкие беспилотники Bayraktar TB2

Отметим, ранее Украина заявила о намерениях производить турецкие беспилотники Bayraktar TB2. БПЛА могли бы использовать наши военные, а также их могли бы поставлять иностранным заказчикам.

Читайте также Украинские военные будут увеличивать использование Bayraktar – Генштаб

Что известно о сотрудничестве между Турцией и Украиной в военной сфере: