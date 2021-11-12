Украина будет поставлять двигатели для турецких беспилотных истребителей, – Кулеба
Источник:24 канал
Украина подписала соглашение о поставках двигателей для производства турецкого беспилотного истребителя Myus. Также украинские двигатели будут использовать для беспилотников Akıncı.
Соответствующие контракты подписали на оборонной выставке в Стамбуле. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Украинская компания будет поставлять турбореактивные двигатели, – Кулеба
Турецкая компания Baykar Makina и ведущее украинское государственное предприятие "Ивченко-Прогресс" подписали соглашение о поставках турбореактивных двигателей для проекта создания перспективного беспилотного истребителя Myus,
– отметил Кулеба.
Один из контрактов подписала украинская "Мотор Сич". Предприятие будет заниматься поставкой двигателей для беспилотного летательного аппарата Akıncı. По словам Кулебы, это свидетельствует о высоком уровне доверия между украинскими и турецкими партнерами.
В Украине планируют производить турецкие беспилотники Bayraktar TB2
Отметим, ранее Украина заявила о намерениях производить турецкие беспилотники Bayraktar TB2. БПЛА могли бы использовать наши военные, а также их могли бы поставлять иностранным заказчикам.
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Что известно о сотрудничестве между Турцией и Украиной в военной сфере:
- Украина и Турция сотрудничают в сфере обмена технологий.
- Недавно был подписан меморандум между компанией Baykar и Министерством обороны Украины о сотрудничестве.
- Тем временем ВСУ используют турецкие беспилотники Bayraktar на Востоке Украины, чтобы останавливать атаки оккупантов.
- В Вооруженных силах говорят, что будут применять турецкие беспилотники только при определенных условиях – когда будет угроза для наших военных.