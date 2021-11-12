Відповідні контракти підписали на оборонній виставці у Стамбулі. Про це розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Раніше Збройні сили вперше застосували безпілотники Bayraktar на Донбасі: потужне відео

Українська компанія постачатиме турбореактивні двигуни, – Кулеба

Турецька компанія Baykar Makina і провідне українське державне підприємство "Івченко-Прогрес" підписали угоду про постачання турбореактивних двигунів для проєкту створення перспективного безпілотного винищувача Myus,
– зазначив Кулеба.

Один з контрактів підписала українська "Мотор Січ". Підприємство займатиметься поставкою двигунів для безпілотного літального апарату Akıncı. За словами Кулеби, це свідчить про високий рівень довіри між українськими та турецькими партнерами.

В Україні планують виробляти турецькі безпілотники Bayraktar TB2

Зазначимо, раніше Україна заявила про наміри виробляти турецькі безпілотники Bayraktar TB2. БПЛА могли б використовувати наші військові, а також їх могли би постачати іноземним замовникам.

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Що відомо про співпрацю між Туреччиною та Росією у військовій сфері:

  • Україна та Туреччина співпрацюють у сфері обміну технологій.
  • Нещодавно був підписаний меморандум між компанією Baykar і Міністерством оборони України щодо співпраці.
  • Тим часом ЗСУ використовують турецькі безпілотники Bayraktar на Сході України, аби зупиняти атаки окупантів.
  • У Збройних силах кажуть, що застосовуватимуть турецькі безпілотники лише за певних умов – коли буде загроза для наших військових.