Украина была против: Генассамблея ООН одобрила скандальную резолюцию России о нацизме

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 16 декабря одобрила резолюцию, инициированную Россией. В ней говорится о "борьбе с героизацией нацизма".

Примечательно, что против резолюции проголосовали только 2 страны – США и Украина. Заседание Генассамблеи транслировали онлайн в ютубе на канале ООН.

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Российскую резолюцию проголосовали на Генассамблее ООН

Россия инициировала на Генассамблее ООН принятие резолюции с таким названием: "О борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, способствующими эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Документ был поддержан представителями 130 стран.

49 воздержались.

2 проголосовали против – Украина и США.



Как голосовали страны за российскую резолюцию / Скриншот с видео ООН

Что не так с российской резолюцией

Несмотря на яркое и на первый взгляд разумное название, резолюция на самом деле является не более чем попыткой протянуть в европейскую повестку дня российский нарратив о предотвращении пересмотра итогов и причин Второй мировой войны.

В Министерстве иностранных дел Украины уже объясняли (ведь эту резолюцию Россия проталкивала в ООН несколько лет), что:

Текст документа элементарно умалчивает, что конец второй мировой войны не стал концом тоталитарных идеологий.

И не показывает того, что жестокий коммунистический режим окреп, и многие европейские народы просто поработили.

И, конечно, Кремль традиционно оправдывает подписание пакта Молотова — Риббентропа, по которому СССР Сталина и Третий Рейх Гитлера разделили Польшу, чем фактически совместно и начали Вторую мировую.

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