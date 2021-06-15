Украина может быстро интегрироваться в архитектуру безопасности НАТО, – Минобороны

Андрей Таран поздравил заявление лидеров-стран НАТО о подтверждении решения Бухарестского саммита от 2008 года. Он заявил, что рассчитывает на понимание со стороны партнеров касательно предоставления в ближайшей перспективе Плана действий относительно членства.

Детали от Тарана

Министр обороны Андрей Таран отреагировал на итоговое коммюнике саммита Североатлантического альянса, которое состоялось 14 июня. Он отметил, что геополитически важно, что наше государство в повестке дня НАТО.

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Благодарны НАТО за взаимодействие и политику открытых дверей. Наше партнерство является крайне важным. Мы чувствуем поддержку организации в противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия России, что является серьезным вызовом для международного мира и стабильности,

– заявил министр.

Он отметил, что Альянс был и остается нашим надежным союзником в вопросах безопасности.

"Заявления конструктивные, но мы уже готовы к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать быструю интеграцию Украины в архитектуру безопасности Альянса. Рассчитываем на понимание со стороны партнеров в том, что предоставление в перспективе ПДЧ стало бы гарантией движения Украины к европейской и евроатлантической интеграции", – отметил Таран.

Что на саммите НАТО говорили об Украине

Члены Альянса подтвердили обещание принять Украину в свой состав в соостветствии с ПДЧ.

НАТО подчеркнул, что Украина может пользоваться ежегодными национальными программы в рамках NUC для продвижения реформ. В то же время организация призвала Киев завершить антикоррупционную реформу, реформу децентрализации, Службы безопасности и другие.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил НАТО за такую ​​позицию, однако призвал назвать конкретные сроки для сближения.

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