Украина деоккупирует южные регионы и об этом должны знать все

Зашел в интернеты почитать новости и в очередной раз поразился. Полфейсбука, глубоко патриотические депутаты, толпы политически неопределившихся истеричек в слезах и соплях заламывают руки.

"Раскрыты наши планы по освобождению юга!", "утрачена внезапность!", "враг усилит атаки на наши войска!", "доколе!", "зрада!" и т.д.

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Дальнейшие действия

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Чтобы не обзывать обидными словами, спрошу – вы это серьезно? Внезапность у вас утрачена? Мозги у вас утрачены.

Мы будем освобождать наши южные регионы. Мы будем освобождать Херсон, Мелитополь, Бердянск, Гопры, Мариуполь, Каланчак, Геническ и все остальные города и села. Это – политическое решение. О котором должны знать все.

Это должны четко осознавать наши партнеры. Никакого "признания реальности" не будет. В москве пусть признаЮт реальность. Наша победа (до которой нас все обещают поддерживать) в войне – это освобождение всех наших территорий. А не остановка врага по Днепру и Северскому Донцу. И оружие нам нужно именно для такой победы.

Это должны знать наши люди, которые под временной оккупацией. И которые ведут войну в тылу врага! С этой мыслью должны просыпаться и в страхе засыпать коллаборанты. А также те колеблющиеся, чтобы не стать коллаборантами.

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Сроки деоккупации

Как и когда мы будем это делать – решит военное командование. Завтра, через месяц или к новому году – это будет военное решение с учетом обстановки, ресурсов и т.д. Возможно, в качестве подготовки к освобождению Херсона, будет решено освободить Луганск. Время покажет.

Так какие планы раскрыты? Такое впечатление, что у массы людей в голове, кроме мозжечка и зоны, отвечающей за крики "зрада", ничего не работает.

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