Украина диктует американскую политику в отношении России, – Пионтковский

В России бытует миф, в который свято верят все политики вплоть до верхушек в Кремле, что Украина – это "вассал" США. Это частая проблема диктаторских режимов, которые начинают верить в собственную пропаганду.

Такое мнение в эфире авторской программы Дениса Казанского и Дмитрия Гнапа "Между прочим" высказал российский политолог Андрей Пионтковский. Он отметил, что в это верят даже Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

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"В общем, это не Украина – "вассал" США. Украина, которая защищает себя, идеалы свободного мира и противостоит агрессору, диктует американскую политику в отношении России", – подчеркнул Пионтковский.

Статья Медведева направлена на Нуланд

На то, что Кремль сам верит в собственную пропаганду, указывает одна из любимых фраз Путина, мол, с украинскими политиками там разговаривать не хотят, а только с сюзеренами. И статья Медведева вышла именно 11 октября утром, поскольку в этот день туда приехала заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам при администрации Джо Байдена – Виктория Нуланд.

Статья Медведева направлена именно на госпожу Нуланд, чтобы ее напугать,

– заметил Пионтковский.

Мол, если американцы не поддержат проект России в отношении Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, они не признают украинское руководство. В то же время в Кремле соглашаются и с формулой Збигнева Бжезинского, что только с Украиной Россия может стать мощной империей.

По словам Пионтковского, россиян нервирует потеря поддержки со стороны Байдена. Поскольку им казалось, что в июне им удалось его завербовать, а выяснилось, что американскую политику диктуют совсем другие силы.

Медведев написал статью об Украине: что известно

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев 11 октября обнародовал статью, в которой назвал контакты с украинским руководством "бессмысленными".

Ему кажется, что у власти в Украине находятся "невежественные люди, которые постоянно лгут и отступают от принятых решений".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что мысли Медведева "идут в унисон" с мнениями российских чиновников на разных уровнях.

В то же время советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сравнил публикацию с балалайкой, на которой играют давно заезженные тезисы пропаганды Кремля.

Во время саммита президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина в Женеве 16 июня 2021 года стороны якобы договорились о том, что основой урегулирования конфликта на Донбассе являются минские соглашения. Однако уже после визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 1 сентября были противоположные результаты, в частности в совместном заявлении с Байденом не упоминали о минских договоренностях.