Таку думку в ефірі авторської програми Дениса Казанського та Дмитра Гнапа "Між іншим" висловив російський політолог Андрій Піонтковський. Він зазначив, що у це вірять навіть Володимир Путін та Дмитро Медведєв.

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"Загалом, це не Україна – "васал" США. Україна, яка захищає себе, ідеали вільного світу й протистоїть агресору, диктує американську політику щодо Росії", – наголосив Піонтковський.

Стаття Медведєва спрямована на Нуланд

На те, що Кремль сам вірить у власну пропаганду, вказує одна з улюблених фраз Путіна, мовляв, з українськими політиками там розмовляти не хочуть, а лише з Сюзеренами. І стаття Медведєва вийшла саме 11 жовтня зранку, оскільки в цей день туди приїхала заступниця Державного секретаря США з політичних питань при адміністрації Джо Байдена – Вікторія Нуланд.

Стаття Медведєва скерована саме на пані Нуланд, щоб її налякати,

– зауважив Піонтковський.

Мовляв, якщо американці не підтримають проєкт Росії щодо України та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вони не визнають українське керівництво. Водночас у Кремлі погоджуються і з формулою Збіґнєва Бжезінського, що лише з Україною Росія може стати потужною імперією.

За словами Піонтковського, росіян нервує втрата підтримки з боку Байдена. Оскільки їм здавалося, що в червні їм вдалося його завербувати, а з'ясувалося, що американську політику диктують зовсім інші сили.

Довідка. Під час саміту президента США Джо Байдена та глави Кремля Володимира Путіна в Женеві 16 червня 2021 року сторони нібито домовилися про те, що основою врегулювання конфлікту на Донбасі є мінські угоди. Однак уже після візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 1 вересня дав протилежні результати, зокрема у спільній заяві з Байденом не згадували про мінські домовленості.

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