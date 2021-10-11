За словами Арестовича, Медведєв не написав нічого нового. У його статті все ті самі тези про "зовнішнє управління", "слабку владу" та "фашистів".
Зверніть увагу "Неосвічені люди, які безперервно брешуть": Медведєв вважає перемовини з Україною безглуздими
Російська влада є нелегітимною
У відповідь на закиди Дмитра Медведєва про слабку владу, Олексій Арестович заявив, що російська влада давно є нелегальною, а останнім часом ще й нелегітимною. Радник Єрмака припустив, що говорячи про українську владу, Медведєв не помітив, як втратив свою.За словами Арестовича, експрем'єр Росії пройшов "запаморочливий" шлях від президента до заступника секретаря.
Олексій Арестович переконаний, що у своїй статті дав чітко зрозуміти, хто насправді є винним у всьому, в чому Кремль звинувачує України
Балалайка все та ж – "зовнішнє управління, ко-ко-ко, слабка влада, хто не визначився народ, фашисти". На традиційній російській питання "що робити?" Дмитро Анатолійович відповідає: "Нічого. Будемо терпіти". Відразу стає зрозумілим – хто винен,
– заявив Арестович.
Крім того, заступник Єрмака назвав Росію "об'єктом без історії", а статтю Медведєва – черговою невдалою спробою пропаганди заволодіти Україною.
Останні заяви Арестовича
- Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович запропонував змінити назву нашої країни на "Сполучені Землі України".
- Крім того, Арестович пропонує перейменувати українську мову на "руську".
- На думку радника Єрмака українці не є такими освіченими, як афганські біженці.
- Після глобального збою в роботі Facebook Арестович пожартував, що його організував він разом з Подоляком.