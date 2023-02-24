Великобритания поставит Украине дальнобойные ракеты, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не все партнеры понимают, для каких целей Украине необходимо дальнобойное оружие. Он подчеркнул, что прежде всего оно необходимо для того, чтобы защитить гражданских.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции 24 февраля. Об этом передает 24 Канал.

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Какое оружие предоставит Великобритания

Дальнобойное оружие – это защита гражданского населения. Мы работаем над тем, чтобы люди поняли, что Россия поставила специально так свое оружие, чтобы убивать наших людей,

– сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что это поможет бить по оружию, которое Россия установила на оккупированной части украинской территории.

Президент сообщил, что Украина уже договорилась с Великобританией о дальнобойном оружии, только другой тип. "Мы защищаем гражданское население", – добавил глава государства.

Также Зеленский призывает западные страны предоставить более дальнобойное оружие Украине, чтобы защищать гражданское население.

В США "импульс смещается" в сторону предоставления Украине ATACMS

24 Канал собрал главные тезисы с пресс-конференции Зеленского 24 февраля – переходите по ссылке.

Импульс в Вашингтоне смещается в сторону отправки Украине ракет ATACMS и истребителей F-16. Об этом заявил глава международного комитета Палаты представителей США Майкл Маккол.

Он сообщил об этом во время визита в Киев. Однако он утверждает, что в администрации президента США Джо Байдена по-прежнему расходятся во мнениях о том, какое оружие и как быстро отправить Украине, которой нужны ракеты ATACMS и F-16.

ATACMS (Army Tactical Missile System) – это американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой, производимый компанией Lockheed Martin. Армейский тактический ракетный комплекс в зависимости от модификации поражает цели на расстоянии от 165 до 300 км. В настоящее время у Украины нет ракет такой дальности. Наибольший доступный ВСУ радиус действия – 70 – 80 километров.