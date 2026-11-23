Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отказ НАТО принять Украину в Альянс в 2008 году был ошибкой. По его мнению, если бы Украина тогда стала членом НАТО, полномасштабной войны или российской агрессии могло бы и не произойти.

Об этом немецкий канцлер заявил 23 ноября во время пресс-конференции.

Какое заявление сделал Мерц?

Мерц прокомментировал решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда Украина не получила План действий по членству в Альянсе.

Это была ошибка – не поддержать американское предложение о вступлении Украины в НАТО в 2008 году. Если бы Украина стала членом НАТО, этой войны, вероятно, удалось бы избежать,

– заявил канцлер Германии.

Он также поддержал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил вновь обсудить перспективу членства Украины в НАТО. По мнению Мерца, этот вопрос логично поднимать в контексте возможных мирных переговоров.

Это соответствует гарантиям безопасности, в которых нуждается Украина, и мы хотим предоставить Украине эти гарантии после окончания войны. Эти гарантии должны быть аналогичны гарантиям по статье 5, то есть гарантии безопасности будут очень близки к вступлению в НАТО, и я не могу представить будущее Украины без таких гарантий безопасности, в которых она срочно нуждается,

– подытожил Мерц.

В то же время канцлер не уточнил, в каком именно формате могут быть предоставлены такие гарантии.

Напомним, Марк Рютте заявил, что в настоящее время среди стран-членов Альянса нет единого мнения по поводу вступления Украины. У Украины есть перспектива членства, однако союзники пока не пришли к согласию по этому вопросу. Он подчеркнул, что именно НАТО принимает решение о приеме новых участников.