Китай вряд ли предоставит помощь оссии, но Украина должна пересмотреть отношения с Пекином, – эксперт

россия очень надеется на поддержку со стороны Китая своей захватнической войны. Но Украина верит, что этого не произойдет.

В любом случае, Украина должна развивать отношения с Пекином. Об этом заявил руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта.

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Он констатировал, что у Китая с Украиной хорошо налажено двустороннее сотрудничество в агро и военном секторах.

Поэтому можно было бы надеяться на значительную поддержку Китаем Украины в той войне, которую развязала россия. Но этого не происходит. Поэтому необходимо понять, как дальше строить наши двусторонние отношения,

– заявил Юрий Пойта.

По его словам, проблема военно-технического сотрудничества заключалась в том, что оно двигалось в одну сторону – Украина продавала Китаю технологии, но не получала ничего – ни технологий, ни вооружения.

Зеленский призвал к переговорам с Си Цзиньпином

В интервью одного из китайских изданий президент Украины четко очертил свою позицию. Он отметил, что ищет возможность провести диалог с главой КНР. В частности, он стремится обсудить отношение Китая к россии, которая на протяжении пяти месяцев убивает гражданских в нашем государстве.

Попытки организовать дипломатический звонок не увенчаются успехом. Зеленский отметил, что в течение этого времени так и не удалось договориться о таком формате разговора с главой КНР.

Президент Украины отметил, что хотел бы напрямую пообщаться с Цзиньпином. Глава государства подчеркнул, что Китай – мощная страна, которая может политически и экономически повлиять на россию. Более того, он – постоянный член Совета безопасности ООН.

Отметим, что в конце июля Джо Байден и Си Цзиньпин провели многочасовую беседу в онлайн-формате. Они обсудили ряд вопросов, среди которых – война в Украине.

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