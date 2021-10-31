Украина должна прекратить использовать название Bayraktar, – МИД Турции
Источник:ABC Gazetesi
Турция настаивает на том, чтобы Украина прекратила использовать выражение "турецкий Bayraktar" в контексте купленных ударных беспилотников. Сейчас это оружие наши бойцы ВСУ используют на Донбассе.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках саммита G20.
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Глава турецкого МИД подчеркнул, что, хоть беспилотник и был изготовлен в Турции, теперь он принадлежит Украине.
Если страна покупает их у нас, у другой страны, это оружие нельзя называть турецким, российским или украинским. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт,
– сказал Чавушоглу.
Чавушоглу добавил, что во время борьбы с терроризмом Турция сталкивалась с различными видами оружия из разных стран.
"Иногда во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах мы сталкиваемся с разным оружием из разных стран, в частности из России. Мы никогда не обвиняем Россию. Украина тоже должна прекратить использовать наше название", – подчеркнул министр.Интересно! Турция продала беспилотники "Bayraktar TB2" кроме Украины Катару, Азербайджану и Польше.
Что этому предшествовало
На фоне очередного обострения на Донбассе украинские военные применили дрон Bayraktar против оккупантов. Германия и Франция выразили обеспокоенность усилением интенсивности боевых действий на Донбассе и информацией о применении украинскими вооруженными силами беспилотника.
Что известно о Bayraktar TB2?Это турецкий ударный беспилотник нового поколения. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.
В 2019 году Украина закупила 6 турецких беспилотников Bayraktar TB2 компании Roketsan. Первый ударный беспилотник войска ВСУ получили в июле 2021 года. Его испытали на аэродроме под Николаевом. До этого случая беспилотники не применяли на Донбассе.
Источник: Википедия