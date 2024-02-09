Украина должна рассказать миру, что такое государственные границы

Если поинтересоваться древней историей Украины, то нам открывается довольно интересная картина с одним и тем же паттерном. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Сюжет, который повторялся годами

На нынешней украинской территории развивается определенная культура или этнос – годы, десятилетия, века. За это время она выстраивает систему управления, систему порядка, экономический строй, мировоззрение и этику. Но со временем – и почему-то всегда с Востока – появляется более воинственная культура, которая угрожает культуре устоявшейся. Одна хочет воевать, другая – развивать экономику.

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Как правило, от киммерийцев до гуннов, сценарий имел один и тот же сюжет: завоеватели с Востока хотели стать владельцами той системы культуры и экономики, которая уже была устроена на украинской территории. Но поскольку сама эта система не хотела кормить новых владельцев, она чаще всего перебиралась дальше на Запад. Ведь перейти от производства к войне – то, что мы сейчас называем "мобилизация и режим военной экономики" – было слишком трудно. Легче было пойти реализовывать свой этнический проект где-то на другой территории.

Так вели себя общества в эпоху, когда международное право, хотя уже и существовало в определенном виде, однако священность государственных границ имела силу только тогда, когда ты имел оружие и солдат, чтобы их защитить.

Уже римские философы права задумались, что безопасность границ должна держаться на чем-то другом. Они выдвинули идею, что римские границы охраняют боги. Тогда это было вполне вменяемым объяснением. И вот с тех пор 2 тысячи лет Европа шла к принципу нерушимости государственных границ – с мечтой, когда пограничная служба будет нужна только для того, чтобы пропускать туристов и коммерческий транспорт, но отнюдь не для ведения боевых действий.

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Украина вплоть до XX века все еще действовала так, как действовали готы или гунны в старые времена. Под давлением с Востока переезжала на Запад – так появились украинские села в Канаде и украинские улицы в США. И еще в 2022 году многие из украинцев и украинок имели этот инстинкт, выбирая хотя бы соседнюю Польшу, где образовалась большая украинская община, чтобы там реализоваться, состояться как сообщество.

Но на этот раз мы наконец должны создать прецедент, чтобы показать, что мы больше не хотим переезжать строить Украину где-то. А для этого нам нужны свои, защищенные государственные границы.

Польский президент Анджей Дуда, если верить прессе, 7 февраля таки сказал, находясь в Руанде, что Дональд Трамп действительно способен завершить войну в Украине за 24 часа. Помним, что это тот самый Трамп, который еще не так давно хотел купить у Дании Гренландию. Поэтому он и сейчас вполне серьезно может сказать: "Украинцы, давайте я вам куплю Гренландию, у нас для этого есть много долларов. Будет вам вместо Крыма и Донбасса, какая разница?".

В том-то и дело, что у нас уже выработалось устойчивое понимание того, что является своим и принадлежит нам.

Украина может создать исторический прецедент

Трудно сказать, когда Украина вернет себе физический контроль над всеми своими границами. Однако нам точно предстоит выполнить революционную роль в международном праве по поводу нерушимости государственных границ, чтобы хотя бы попытаться наработать новое общее решение для всего мира. В нашем случае правовые нормы, защищающие границы, потерпели полный крах.

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Пожалуй, половина стран на планете просто не в состоянии защитить свои границы – в частности страны Глобального Юга. С их стороны спрос на такое решение может быть большим и даже решающим. Это может быть автоматический алгоритм действий в ответ на нарушение чьих-либо государственных границ:

блокировка/конфискация резервов центробанка,

ордера на арест руководства страны-агрессора,

блокирование всей ее международной коммерции.

До сих пор охрана государственных границ считалась суверенной обязанностью каждой страны, а их признание осуществлялось на уровне двусторонних отношений. Да и не может НАТО принять в свой состав всех желающих.

Американцы сейчас крайне обеспокоены, что их государственную границу нарушают иммигранты. Консенсуса по этому поводу они найти не могут. Так разве не время найти глобальное решение для того, как мы понимаем, как мы защищаем, как мы предотвращаем нарушение государственных границ? Как мы технически оснащаем государственные границы и пограничные службы? Какие законы мы принимаем для защиты границ?

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Международное право – крайне сложная сфера, где многое строится на прецедентах. Украине стоит побороться на дипломатическом уровне, чтобы создать наш прецедент того, как мы боремся за свои государственные границы, и доказать, что защищенность государственных границ – это приоритет. Причем защитить их нужно не просто оружием и людьми, а силой права.

Пожалуй, все мы могли бы переехать на Запад и там жить, работать. Мы бы там все поместились – есть немало незаселенных земель и в Канаде, и в США. Но мы больше не киммерийцы и не скифы – мы украинцы и украинки, и нам нужно иметь свое. Так же как и другим нациям. Поэтому давайте двигать правовую линию защиты государственных границ – это актуально. Создать исторический прецедент в этой сфере – вполне в наших силах.