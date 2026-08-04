Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов недавно отметил, что сегодня мир делится не на союзников и врагов, а на тех, кто устанавливает правила, и на тех, кто вынужден по ним жить. И наша страна должна быть среди тех, кто является лидерами в формировании правил безопасности Европы в будущем. Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа в беседе с 24 Каналом рассказал о своем видении места Украины в мире после окончания войны.

Страны Европы и Украина должны быть вместе

Кульпа уверен, что голос Украины должен быть ключевым в вопросах безопасности, ведь она пролила много крови и перенесла множество страданий.

Если завтра закончится война, то для Украины главным вопросом станет проблема выживания и безопасности. Ведь у страны есть граница протяженностью примерно 2300 километров с Россией и почти 1000 километров – с Белоруссией, которая контролируется россиянами. В общей сложности 3300 километров границы с врагом, целью которого является подавление украинского суверенитета,

– подчеркнул он.

В то же время рисовать союзы на карте – это, по мнению бывшего секретаря Польши в парламенте НАТО, правильно при условии, что есть готовность к тому, чтобы за этим последовали соответствующие действия.

300 лет истории Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Польши, Украины свидетельствуют о том, что мы должны быть вместе и что судьба наших народов зависит от сотрудничества. И в этом смысле сотрудничество было бы ключевым. Однако действия политиков демонстрируют, как считает он, отсутствие понимания того, что является важным.

Какой геополитический союз будет важен для безопасности Украины: смотрите видео

"Ключом к безопасности нашего региона станет сотрудничество с Соединенными Штатами как внешней силой, которая будет исходить из Европы, но не со всей. При этом они будут поддерживать контакт со странами, которые подвергаются наибольшим рискам в плане безопасности – со странами Скандинавии, Балтии, Польшей, Украиной", – уверен он.

Именно эти страны, по его словам, будут вкладывать в союз всю свою силу и никогда не пойдут на сговор с Москвой, как это делали политики старой Европы.

Сегодня администрация Трампа подчеркивает, что США не место в Европе, что им нужно уходить оттуда. Однако доктрина, согласно которой Соединенные Штаты должны поддерживать связь с Европой через Германию, будет заменена другой. Речь идет о союзе со странами Центральной Европы, с Украиной, Польшей, странами Балтии и при участии Великобритании и государств Скандинавии,

– отметил Петр Кульпа.

С точки зрения безопасности это, по его мнению, невероятно эффективный союз, потому что достаточно, чтобы эти страны действовали как единая система безопасности, и тогда сразу выстраивается линия протяженностью более 3600 километров между Северной Норвегией и Южной Украиной. Она не даст россиянам возможности концентрировать силы в каком-либо пункте без ответных мер в других.

Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО добавил, что с точки зрения безопасности это очень хорошая идея при условии, что политики будут руководствоваться стратегическим мышлением.

Напомним, что посол Украины в Великобритании, генерал Валерий Залужный, отметил, что не рассматривает вступление Украины в НАТО как реалистичную перспективу. Однако, по его мнению, для нашей страны важнее создание европейского военно-безопасностного блока. Кроме того, он одобрил возможность привлечения Украины к Объединенным экспедиционным силам (JEF), ведь этот механизм может эффективно повлиять на будущую систему безопасности Украины.