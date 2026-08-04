Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов нещодавно відзначив, що сьогодні світ не ділиться на союзників і ворогів, а на тих, хто створює правила, і на тих, хто змушений за ними жити. І наша країна має бути серед тих, які є лідерами у формуванні правил безпеки Європи в майбутньому. Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа у розмові з 24 Каналом розповів про своє бачення місця України у світі після закінчення війни.

Країни Європи і Україна мають бути разом

Кульпа впевнений, що голос України має бути ключовим у питаннях безпеки, адже вона пролила багато крові і перенесла безліч страждань.

Якщо завтра закінчиться війна, то для України головним питанням буде проблема виживання і безпеки. Тому що країна має кордон довжиною у приблизно 2300 кілометрів з Росією та майже 1000 кілометрів – із Білоруссю, яка контролюється росіянами. Загалом 3300 кілометрів кордону з ворогом, метою якого є придушення українського суверенітету,

– підкреслив він.

Водночас малювати союзи на карті – це, на думку екссекретаря Польщі в парламенті НАТО, правильно за умови, що є готовність, щоб за цим будуть відповідні дії.

300 років історії Естонії, Латвії, Литви, Білорусі, Польщі, України свідчать, що ми маємо бути разом і що доля наших народів залежить від співпраці. І в цьому сенсі співпраця була б ключовою. Однак дії політиків демонструють, як вважає він, що відсутні основи розуміння того, що є важливим.

Який геополітичний союз буде важливим для безпеки України: дивіться відео

"Ключем для безпеки нашого регіону буде співпраця зі Сполученими Штатами як зовнішньою силою, яка йтиме з Європи, але не з усієї. При цьому вони триматимуть контакт із країнами, які відчувають найбільші ризики щодо безпеки – з країнами Скандинавії, Балтії, Польщею, Україною", – впевнений він.

Саме ці країни, за його словами, вкладатимуть у союз усю силу і ніколи не підуть на змову з Москвою так, як це робили політики старої Європи.

Сьогодні адміністрація Трампа наголошує, що немає місця США у Європі, що їм треба звідти йти. Проте доктрина, яка передбачала, що Сполучені Штати мають тримати зв'язок з Європою через Німеччину, буде замінена іншою. Йдеться про союз з країнами Центральної Європи, з Україною, Польщею, країнами Балтії і за участі Великої Британії та держав Скандинавії,

– зауважив Пьотр Кульпа.

З погляду безпеки це, на його думку, неймовірно ефективний союз, тому що достатньо, щоб ці країни поводили себе як одна система безпеки, і тоді відразу вишиковується лінія понад 3600 кілометрів між Північною Норвегією та Південною Україною. Вона не дасть можливості росіянам концентрувати сили в будь-якому пункті без відповіді в інших.

Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО додав, що це з погляду безпеки дуже хороша ідея за умови, якщо політики обиратимуть стратегічне мислення.

Нагадаємо, що посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний зазначив, що не розглядає як реалістичну перспективу вступу України до НАТО. Проте, на його думку, важливішим для нашої країни є створення європейського військово-безпекового блоку. Крім того, він схвалив можливість залучення України до Об'єднаних експедиційних сил (JEF), адже цей механізм може ефективно вплинути на майбутню систему безпеки України.