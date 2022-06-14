Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. Он также отметил, что по его мнению, Украина на этой встрече должна себя вести достаточно жестко, ведь наша ситуация крайне сложна.

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"Мы должны говорить жестко, требовать ответов. Российское вооруженное преимущество поражает масштабами и это является следствием как раз невыполнения договоренностей от некоторых партнеров", – отмечает Андрусов.

В то же время он объясняет, что если бы все страны выполнили свои обязательства, мы бы сегодня не говорили о том, что у нас нет сил обороняться, мы бы говорили о более эффективных контрнаступлениях, добавил советник министра МВД.

Наша ситуация выглядит угрожающе потому, что у нас очень мало того вооружения, которое нам предоставили западные партнеры. Речь идет и о том, что просто пообещали,

– добавляет Виктор Андрусив.

Советник Монастырского выразил надежду, что завтра нас ждет очень откровенный и жесткий разговор по поводу выполнения обязательств, которые у стран-партнеров есть перед нашим государством.

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Кто-то активно "упрекает" тезис о том, что "Украина наглоет". Нет, мы не наглоем, а просто пытаемся выжить. И цена нашего выживания – ваше выживание, ведь все понимают, что ждет мира, если Украина упадет,

– подчеркнул Андрусив.

Что известно о предыдущих встречах министров обороны в формате "Рамштайн"

Формат переговоров "Рамштайн" – это встреча министров обороны разных стран мира, впервые состоявшаяся 26 апреля. Контактную группу создали представители 40 стран. Формат получил такое название, поскольку первая встреча прошла на авиабазе Рамштайн в Германии. После первой встречи было решено предоставить Украине оборудование на общую сумму более 5 миллиардов долларов.

Вторая встреча состоялась 23 мая в формате онлайн и к ней присоединились представители еще четырех стран мира. В ходе "Рамштайн-2" обсуждали ситуацию на фронте в Украине, оказанную военную помощь и другие актуальные оборонные нужды нашего государства.

После второй встречи Контактной группы в середине мая 20 стран объявили о новых пакетах безопасности для Украины, включая передачу критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов.

Недавно глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал третью встречу Контактной группы. Она состоится 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Подробнее об ожиданиях Украины от встречи на базе "Рамштайн": смотрите видео