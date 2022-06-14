Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він також зазначив,що на його думку, Україна на цій зустрічі має себе поводити досить жорстко, адже наша ситуація є вкрай складною.

Читайте також Резніков, Залужний і пані посол США Брінк обговорили підготовку до "Рамштайну-3"

"Ми маємо говорити жорстко, вимагати відповідей. Російська збройна перевага вражає масштабами і це є наслідком якраз невиконання домовленостей від деяких партнерів," – зазначає Андрусів

Водночас він пояснює, що якби всі країни виконали власні зобов'язання, ми б сьогодні не говорили про те, що у нас немає сил оборонятись, ми б говорили про більш ефективні контрнаступи, додав радник міністра МВС.

Наша ситуація виглядає загрозливо через те, що у нас дуже мало того озброєння, яке нам надали західні партнери. Йдеться і про те, що просто пообіцяли,

– додає Віктор Андрусів.

Радник Монастирського висловив сподівання, що завтра нас чекає дуже відверта і жорстка розмова, з приводу виконання зобов'язань, які у країн-партнерок є перед нашою державою.

Читайте також Резніков озвучив, скільки бійців ЗСУ втрачають у день, а скільки – зазнають поранення

Хтось активно "закидає" тезу про те, що "Україна нагліє". Ні, ми не нагліємо, а просто намагаємося вижити. І ціна нашого виживання – ваше виживання, адже всі розуміють, що чекає на світ, якщо Україна впаде,

– підкреслив Андрусів.

Що відомо про попередні зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн"

Формат переговорів "Рамштайн" – це зустріч міністрів оборони різних країн світу, яка вперше відбулася 26 квітня. Контактну групу утворили представники 40 країн. Формат отримав таку назву, оскільки перша зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Після першої зустрічі було вирішено надати Україні обладнання на загальну суму у понад 5 мільярдів доларів.

Друга зустріч відбулася 23 травня у форматі онлайн і до неї приєдналися представники ще чотирьох країн світу. Під час "Рамштайн-2" обговорювали ситуацію на фронті в Україні, надану військову допомогу та інші актуальні оборонні потреби нашої держави.

Після другої зустрічі Контактної групи в середині травня 20 країн оголосили про нові пакети безпекової допомоги для України, включно з передачею критично необхідних артилерійських систем і боєприпасів.

Нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін анонсував третю зустріч Контактної групи. Вона відбудеться 15 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Детальніше про очікування України від зустрічі на базі "Рамштайн": дивіться відео