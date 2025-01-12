"Украина должна защищать Данию от США": Россия запустила очередной фейк

Россия распространяла очередной фейк об Украине. На этот раз там придумали, что наше государство якобы должно защищать Данию.

Россияне распространили ложную информацию о соглашении по безопасности между Украиной и Данией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций информационной безопасности (SPRAVDI).

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Чего на самом деле касается соглашение

Согласно российской версии, наша страна должна защищать Данию, если США нападет на нее. Однако в документе никакой речи о чем-то подобном нет.

Говорится о том, что якобы Украина будет обязана защитить Данию, если США решат забрать Гренландию военным путем. Россияне убеждают, что все из-за соглашения по безопасности, однако договор по безопасности этого не касается.

Украина и Дания действительно подписали соглашение по безопасности, однако оно касается защиты Украины от агрессии России, а не обязанности Киева защищать Данию от вооруженного нападения Соединенных Штатов Америки.

В соглашении был отдельный пункт относительно того, что Украина обеспечит, чтобы военная помощь Дании применялась исключительно для самообороны нашего государства.