Украина дополнительно подтвердит безопасность "зеленых коридоров" из Донбасса

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что сейчас проводятся подготовительные эвакуационные процедуры по Мариуполю и Волновахе. Ведь там власти договорились о гуманитарных коридорах для гражданских людей.

Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" рассказал утром 5 марта Павел Кириленко. Буквально в это же утро власти сообщили о договоренностях.

Отметьте С Мариуполя и Волновахи откроют гуманитарные коридоры для гражданских

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Павел Кириленко рассказал, что в районах Мариуполя и Волновахи фактически гуманитарная катастрофа. Поэтому туда направляют гумконвои.

Глава Донецкой ОВА пояснил, что вопрос о гумкоридоре решали в течение ночи на 5 марта.

Чиновник объяснил, что в этих городах тишина, ведь говорится о вывозе большого количества людей. Кириленко ответил на вопрос, будет ли соблюден режим тишины и можем ли мы людям говорить, чтобы не боялись и выходили.

Мы скажем об этом. Потому что со стороны России они вроде бы согласовывают. Ну этот вопрос еще предстоит проверить, потому что это жизнь и здоровье людей,

– сказал Кириленко.



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