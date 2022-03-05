Відпоповідну інформацію у ефірі каналу "Рада" розповів вранці 5 березня Павло Кириленко. Буквально у цей же ранок влада повідомила, що домовилась про ці гумкоридори.

Зауважте З Маріуполя та Волновахи відкриють гуманітарні коридори для цивільних

Україна додатково підтвердить безпеку "зелених коридорів" з Донеччини

Павло Кириленко розповів, що наразі у районах Маріуполя та Волновахи фактично гуманітарна катастрофа. Тому наразі туди направляють гумконвої.

Глава Донецької ОВА пояснив, що питання щодо гумкоридорів вирішували протягом ночі проти 5 березня.

Новина доповнюється…