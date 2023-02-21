Украина, ЕС и НАТО объединят усилия по производству оружия и боеприпасов для ВСУ, – Кулеба

В Брюсселе состоялась первая в истории трехсторонняя встреча высокого уровня Украина – ЕС – НАТО. Участники договорились о создании координационного механизма для увеличения объемов производства оружия и боеприпасов для нужд ВСУ и пополнения запасов союзников.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. Дипломат отметил, что стороны договорились создать трехсторонний координационный механизм, синхронизирующий работу производителей, закупщиков и правительств.

Узнайте больше Эта весна будет решающей – Боррель о красных линиях для Китая и срочной поддержке Украины

Главной темой переговоров на встрече в Брюсселе стало усиление обороноспособности Украины. Министр поблагодарил страны ЕС и НАТО за ряд важных решений о помощи нашему государству в сфере безопасности и призвал ускорить их воплощение.

У нас общая цель – восстановить мир и стабильность в Европе. Для этого важна победа Украины, обеспечение наших военных всем необходимым в кратчайшие сроки,

– подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД предложил начать подготовку украинских пилотов в рамках существующих механизмов ЕС и НАТО. По словам министра, новый трехсторонний формат Украина – ЕС –НАТО будет работать на постоянной основе.

Смотрите также Что такое ДСНО и опробует ли Путин ядерное оружие: для чего России новая фаза шантажа

Что известно о трехсторонней встрече Украина – ЕС – НАТО