"Украина сможет усилить ЕС": Зеленский рассказал о возможном оборонном союзе

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не ищет альтернативу Европейскому Союзу, а сможет только усилить его. Он подчеркнул, что безопасность сейчас – это приоритет для всех на континенте.

Украина сегодня выполняет роль фортификации для всей Европы. Об этом рассказал Зеленский в интервью Факты.

Что известно о заявлении Зеленского?

Президент отметил, что Украина хочет быть в ЕС и добавил, что союзу не хватает таких стран, как Великобритания, Турция и Норвегия.

Я подходил к этому вопросу, как к усилению Европейского Союза. Мы хотим быть в ЕС. И я уверен, если некоторые представители не будут делать ошибок, мы там и будем. Я бы так это сказал,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что существуют разные взгляды относительно Турции, а Великобритания уже вышла из ЕС, хотя Норвегия до сих пор имеет тесные экономические связи с ним.

Несмотря на это, Зеленский сказал, что эти четыре страны способны существенно усилить Евросоюз и сделать его самым сильным и безопасным в мире.

