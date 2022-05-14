Украина фактически выиграла битву за Харьков, россияне решили покинуть позиции, – ISW

Скорее всего, российские войска решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова под натиском контрнаступлений ВСУ.

В институте изучения войны объяснили, что в последние несколько дней российские подразделения преимущественно не пытались удержать свои позиции перед контратаками украинских сил, с некоторыми исключениями.

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Сообщения Запада и видео боевика из так называемой ДНР демонстрируют, что Москва теперь не будет пытаться удерживать свои силы вблизи города.

Таким образом, Украина, похоже, выиграла битву за Харьков. Украинские силы не позволили российским войскам окружить, не говоря уже о захвате Харькова, а затем выгнали их из-под города,

– говорится в сообщении.

Эксперты добавили, что случилось тогда, когда российские войска пытались захватить Киев.

Что происходило под Харьковом

Российские войска пытались вести наступление по всей периферии Изюмско-Донецкого городского выступления, но успеха не добились. Также они пытались вести наземное наступление из Изюма, но безрезультатно.

Ранее мы предполагали, что Россия может отказаться от попыток наступления из Изюма, но россияне либо еще не приняли такое решение, либо еще не полностью преданы ему. Мелкомасштабные и безуспешные атаки на южный край выступления возле Донецка продолжались, но без реального прогресса,

– добавили в институте.

Ситуация на Донбассе

Россия сосредоточила свои усилия на Донбассе. Оккупанты пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск с Севера и с Юга, но пока они не могут добиться существенного прогресса и терпят безумные потери.

При этом эксперты признают, что у Кремля может хватить дополнительной боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продлить наступление в достаточно широком масштабе.

Защитники Мариуполя продолжают бороться, несмотря на то, что россияне проникли на объект "Азовсталь". Также Украина пытается вернуть контроль над островом Змеиный или, по крайней мере, помешать россиянам его использовать.

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Сейчас самая горячая ситуация на Слобожанском и Донецком направлениях – россияне пытаются вести активное наступление.

Эксперты считают, что Россия может перебросить остатки своих сил из-под Харькова в окружение Северодонецка и Лисичанска.

Также в институте изучения войны заявили, что в ближайшие месяцы Путин, по всей вероятности, захочет присоединить к России оккупированные территории на Юге и Востоке Украины, чтобы укрепить свой контроль над этими населенными пунктами.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ уничтожили минимум 26 900 оккупантов.

Кроме этого, с 24 февраля Россия потеряла 1 205 танков, 2 900 боевых бронированных машин, 542 артиллерийские системы, 193 РСЗО, 88 средств ПВО, 200 самолетов, 162 вертолета, а также 13 кораблей и катеров.

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