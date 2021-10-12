Украина в Гааге жестко ответила на выступление России по конфликту на Азове

Представительница Украины Оксана Золотарева выступила на заседании Арбитражного суда в Гааге по делу о захвате Россией украинских кораблей. Чиновница обвинила Кремль в искажении фактов.

По словам Золотаревой, Россия на своем выступлении представила ряд безосновательных утверждений. Украинский представитель также заявила, что этот судебный процесс исключительно касается похищения кораблей.

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Золотарева вспомнила имена похищенных

В своем выступлении Оксана Золотарева перечислила имена всех похищенных моряков. Она рассказала, что показания украинцев совсем отличаются от того, что заявляют представители российской стороны.

Представительница Украины заявила, что российские делегаты в своем выступлении исказили картину тех событий. Кроме того, Золотарева подчеркнула, что сейчас суд рассматривает исключительно один из многочисленных конфликтов между Украиной и Россией.

Споры между Украиной и Россией комплексные и многогранные. Многие из них – очень серьезные. Ежедневно мы становимся свидетелями возмутительных нарушений международного права со стороны России. Однако даже для нас арест Россией наших военных кораблей стал небывалым прецедентом,

– заявила Золотарева.

Также украинская представительница добавила, что действия Кремля являются неуважением к украинскому суверенитету и международному праву, поэтому суд должен восстановить надлежащее отношение к законам, в частности к Конвенции ООН по морскому праву, которую Россия нарушила.

Похищение украинских моряков