Украина готова дальше помогать Молдове в энергобезопасности, – Зеленский провел разговор с Санду

30 октября 2021 , 23:47
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Офис Президента

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду. Президент Украины заявил, что государство готово дальше помогать Молдове в энергобезопасности.

Лидеры стран также договорились о дальнейших консультациях по этому поводу. Об этом сообщили в офисе Президента 30 октября.

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Украина готова дальше помогать Молдове в энергобезопасности,  –  Зеленский

Главной темой разговора президентов была энергобезопасность. Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в энергетике.

Президент Украины отметил готовность нашего государства и в дальнейшем оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей,
 –  говорится в сообщении.

Именно поэтому политики договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран. Кроме того, Мая Санду поблагодарила Зеленского за поставки газа и электроэнергии.

В частности тогда, когда в Молдове возник энергетический кризис. Это случилось, когда закончилось соглашение о поставках газа между Россией и Молдовой. Именно поэтому голубое топливо для Кишинева начало стоить почти 800 долларов за тысячу кубометров. Это в 5 раз больше, чем в 2020 году.

Обратите внимание! "Нафтогаз" выиграл тендер на поставку газа молдавской государственной компании Energocom. В частности говорится о 500 тысячах кубометров газа.

Последние новости о помощи Молдове в энергетической сфере

  • Из-за энергетического кризиса парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайного положения в сфере энергетики. Он будет действовать с 22 октября по 20 ноября 2021 года.
  • Из-за газового шантажа России, Молдова попросила помощи у Украины. На заседании СНБО приняли направить обращение к правительству для рассмотрения этого вопроса.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина транспортирует в Молдову тот объем газа, о котором просила в своем обращении премьер-министр Наталья Гаврилица.
  • Причем речь шла не о продаже голубого топлива. Наша страна фактически "одолжила" его, чтобы потом Молдова этот газ вернула.
Автор: Діана Квасневська