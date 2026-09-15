Украина готова к энергетическому перемирию, но есть важный нюанс, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что энергетического перемирия между Украиной и Россией пока нет. В то же время президент подчеркнул, что Украина готова прекратить удары по энергетическим объектам, но для Киева речь идет прежде всего о защите электроснабжения населения.

Об этом глава государства рассказал в эксклюзивном интервью CBS News 15 сентября.

Что известно о перемирии?

Журналист CBS News спросил Зеленского, действует ли сейчас договоренность о прекращении ударов по энергетическим объектам. Президент ответил, что нет, однако "Украина никогда не совершает атаки первой".

В то же время Зеленский подчеркнул, что Киев готов к прекращению ударов по энергетике.

Мы готовы к энергетическому перемирию, но вы должны понимать, что это означает для нас. Для Путина энергетика – это продажа нефти и газа. Для нас энергетика – это обеспечение электроэнергией наших людей,

– сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что Россия дважды в течение последних недель пыталась осуществить атаку дронами на самолет, на борту которого он находился. Первый инцидент произошел 9 сентября, когда глава государства летел из Молдовы в Норвегию, и, по словам премьер-министра Норвегии Йонаса Хара Стьоре, дрон в молдавском воздушном пространстве "едва не сбил" президентский самолет.

Через несколько дней подобная ситуация повторилась, когда он возвращался в Украину через Кишинев – тогда в воздушное пространство Молдовы вошли один или два беспилотника. Все члены украинской делегации во время этих инцидентов остались в безопасности, однако сначала не было известно, были ли действия дронов преднамеренной атакой на самолет президента.

Зеленский считает, что Россия таким образом пытается запугать его и других иностранных лидеров.