Главные новости Украина готова к перемирию на Пасху: Зеленский сказал, есть ли риск для фронта
30 марта, 12:23
Обновлено - 12:46, 30 марта

Украина готова к перемирию на Пасху: Зеленский сказал, есть ли риск для фронта

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Украина готова к перемирию на Пасху, но не ценой суверенитета и достоинства.
  • Зеленский считает, что за несколько дней "тишины" Россия не сможет существенно изменить ситуацию на фронте.

Украина готова к перемирию на Пасху. Говорится о любых компромиссах, но не ценой суверенитета и достоинства.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Может ли Россия использовать павзу на фронте в свою пользу?

Глава государства сообщил, что Украина готова к прекращению огня на Пасху и любым компромиссам, но не ценой суверенитета и достоинства.

Он добавил, что настоящая цель Украины – не короткие паузы, а полное завершение войны.

Нормальные люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашей, как я сказал, достоинством и суверенитетом,
– добавил гарант.

Кроме того, Зеленский прокомментировал риск перегруппировки российских войск за несколько дней "тишины". По его словам, такой вариант маловероятен, поскольку за несколько дней существенно изменить ситуацию на фронте – невозможно.

Какова сейчас ситуация на фронте?

  • Аналитики Института изучения войны информируют, что по состоянию на 30 марта защитники сумели продвинуться на трех ключевых направлениях – на северо-восток от Константиновки, на восток от Прилук и в западной части Запорожской области.

  • Тогда как враг имел незначительные успехи на Александровском направлении.

  • Россияне уже начали свое весенне-летнее наступление, в частности на Лиманском направлении. Однако помешали значительные потери и неблагоприятные погодные условия.