Украина готова к зиме сильнее, чем когда-либо во время войны, – Зеленский

Сейчас наше государство готово к зиме лучше, чем в предыдущие годы войны. В частности, произошла децентрализация энергетической сети. Кроме того, есть договоренности с партнерами относительно ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского Украинскому Радио.

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Готова ли Украина к зиме

Глава государства прокомментировал подготовку к зиме.

Мы, безусловно, сильнее готовы к зиме, чем когда-либо во время войны,

– подчеркнул президент.

Украинский лидер отметил, что, в частности, состоялась децентрализация энергетической сети. Кроме того, наше государство сегодня имеет договоренности по ракетам для различных систем ПВО.

Не буду говорить в количестве, но сегодня относительно договоренностей о ракетах для Patriot, NASAMS, IRIS-T и многих других систем ПВО мы находимся в очень неплохом положении,

– сказал Зеленский.

Также подчеркнул, Россия будет продолжать осуществлять комбинированные удары, накапливать свои силы и наращивать производство для того, чтобы вызвать блэкауты.

"А блэкауты – это, безусловно, недовольство людей, общества", – отметил президент.