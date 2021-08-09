Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время военных учений, которые проходят на острове Змеиный в Черном море.
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Украина готова даже к вторжению
Для совершенствования навыков обороны на острове проводят обучение. Здесь украинские военные учатся противодействовать морскому десанту и уничтожать вражеские суда. Основными объектами для обороны являются оперативные аэродромы острова.
Залужный заявил, что Украина готова защищать себя в случае вторжения и не только.
Мы готовы обороняться и отражать атаки противника, как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов,
– отметил главнокомандующий.
Тренировки для наращивания военной силы продлятся до 13 августа 2021 года.
Военные учения продолжаются и в других местах
- 9 августа 2021 года военные учения стартовали и в Николаевской области на полигоне "Широкий лан". В них принимают участие истребительная, штурмовая, транспортная и беспилотная авиация Воздушных сил ВСУ. Обучение посетил президент Владимир Зеленский в рамках визита в южные области Украины.
- В то же время в Киеве начались учения по территориальной обороне. По сценарию учений к Киеву приближаются вражеские войска, а солдатам надо сделать все необходимое, чтобы не сдать столицу.