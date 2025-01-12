Украина может обменять пленных военных из КНДР: Зеленский назвал условие

Украина готова передавать Северной Корее ее пленных граждан. Это может произойти при условии, если Ким Чен Ын организует их обмен на украинских военных, находящихся в российском плену.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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При каких условиях могут обменять пленных военных Северной Кореи

Президент Украины сообщил, что солдат из Северной Кореи могут обменять. Это произойдет при условии, если Ким Чен Ын сможет организовать их обмен на украинских защитников, которые сейчас находятся в российском плену.

В то же время Зеленский также добавил, что для тех солдат из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться, могут быть и кое-какие другие пути.

В частности, те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир, распространяя правду на корейском языке об этой войне, получат такую возможность,

– добавил Зеленский.

Сейчас Силам обороны удалось взять в плен только двух наемников из Северной Кореи, однако президент Украины убежден, что будут и другие. По словам Зеленского, это лишь вопрос времени, когда ВСУ пополнят обменный фонд военными из КНДР. Тогда в мире не останется сомнений, насколько российская армия зависит от военной помощи Ким Чен Ына.

"Путин начал три года назад с ультиматумов НАТО и попытки переписать историю, а теперь он не может без такой военной помощи от Пхеньяна", – отметил президент Украины.

Владимир Зеленский также опубликовал кадры допроса пленных. На них один из солдат КНДР заявил, что хочет вернуться в Северную Корею. В то же время другой заявил, что хотел бы остаться в Украине.

Допрос пленных из КНДР: смотрите видео

Известно, что пленным военным из КНДР 20 и 25 лет. Младший солдат занимал должность стрелка и проходил военную службу в КНДР с 2021 года. Как и первые пленные россияне в начале полномасштабного вторжения, он тоже утверждает, что ехал на обучение, а не на войну против Украины.

Другой военнопленный также подтвердил эти показания. По предварительным данным, он 1999 года рождения, служил в армии КНДР с 2016 года на должности снайпера-разведчика.

Кроме того, в СМИ выяснили, что один из пленных имел поддельный военный билет. Он выдан на имя реального гражданина России, который проживает в Тыве.