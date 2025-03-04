Украина готова подписать соглашение с США в любое время и в любом формате, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение с Соединенными Штатами по полезным ископаемым. А также высказался о встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

По его словам, она прошла "не так, как должна была быть". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что заявил Зеленский по соглашению о редкоземельных металлах

Прежде всего украинский президент отметил, что Украина стремится к миру, готова как можно быстрее сесть за стол переговоров и работать над лидерством президента США Дональда Трампа, чтобы закончить войну.

По словам Зеленского, первыми этапами в достижении мира могут стать освобождение пленных, а также "перемирие в небе", что будет включать запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и гражданской инфраструктуры.

Кроме этого, глава государства заявил, что Украина согласится на немедленное перемирие в море, если Россия сделает то же самое. Зеленский говорит, что после этого государство хочет "очень быстро" пройти все следующие этапы и договориться о "сильной окончательной сделке" с США.

Украинский президент также поблагодарил Дональда Трампа за помощь, которую Штаты предоставили Украине. В частности, он вспомнил о "джавелинах", ставших переломным моментом в российско-украинской войне. А также прокомментировал встречу с американским лидером в Белом доме.

Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными,

– говорит Зеленский.

Он добавляет, что Украина готова подписать соглашение о минералах "в любое время и в любом удобном формате". А также объясняет, что государство рассматривает его как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности.